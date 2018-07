Mirko Cutuli domina a Gaeta e vince il Torneo Internazionale Città di Gaeta

Si è conclusa la prima edizione del Torneo Internazionale Città di Gaeta Sara Cup con la vittoria di Mirko Cutuli con il punteggio di 6-1 6-4 sull’argentino Juan Pablo Paz.

Entusiasmante il successo del siciliano che, nella sua prima finale ITF, supera agevolmente l’avversario. Una settimana da incorniciare per Cutuli, wild card concessa dal Circolo Tennis Gaeta. Dalle qualificazioni alla finale in un costante crescendo, il siciliano ha dominato la finalissima in due rapidi set che non hanno lasciato scampo al più quotato avversario. L’argentino dal canto suo fino al 2017 numero 284 del mondo, vincitore di 5 tornei ITF in singolo e 7 in doppio, in finale non è riuscito a dar seguito alla sua scia positiva. Cutuli invece mette a segno il suo primo titolo ITF alla prima occasione, dominando il match conclusivo.

Si chiude con un successo la prima edizione del Torneo Internazionale Città di Gaeta che ha visto partecipare nel tabellone principale 32 giocatori nella specialità del singolo e 16 coppie nella specialità del doppio, provenienti da 14 paesi del mondo. Tappa estiva del circuito internazionale, il torneo ha dato risalto alla città di Gaeta e alle sue bellezze storiche e naturali a livello nazionale e internazionale richiamando sulle sponde del Golfo gli appassionati di tennis.

“E’ stato un grande orgoglio e un vanto per tutti noi rappresentare l’Italia nella settimana tennistica internazionale. Un evento importante per tutta la città di Gaeta.” Dichiara Antonino Santella Presidente CT Gaeta

“ Respirare l’atmosfera che regala un contesto internazionale come quello di questo Torneo, ha rappresentato per noi una piacevole novità. Ci gratificano oltremodo le dichiarazioni di apprezzamento ricevute dai giocatori e dagli addetti ai lavori che hanno avuto modo di godere dell’ambiente ospitale e cordiale che il Circolo ha saputo regalare loro.” Dichiara Guglielmo Santella direttore del Torneo.

Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del Torneo ITF Città di Gaeta.