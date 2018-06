Giochi del Mediterraneo: Jacopo Berrettini lotterà per la medaglia di bronzo

Semifinale amara per Jacopo Berrettini ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Tarragona. Il tennista romano ha perso contro il marocchino Lamine Ouahab per 6-2 6-2 e non potrà così lottare per la conquista della medaglia d’oro, che si contenderanno il già citato Ouahab e il monegasco Lucas Catarina.

Jacopo Berrettini potrà comunque cercare di vincere la medaglia di bronzo. Nella giornata di domani (sabato 30) affronterà il marocchino Amine Ahouda.

SEMIFINALI MASCHILI:

Lucas CATARINA (MON) b. Amine AHOUDA (MAR) 7-5 6-1

Lamine OUAHAB (MAR) b. Jacopo BERRETTINI (ITA) 6-2 6-2

FINALE ORO:

Lucas CATARINA (MON) vs Lamine OUAHAB (MAR)

FINALE BRONZO:

Amine AHOUDA (MAR) vs Jacopo BERRETTINI (ITA)