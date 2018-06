Wimbledon Day1 Qualificazioni: è una valanga azzurra

Prima giornata di qualificazioni a Wimbledon (siamo in realtà sui campi di Roehampton) incredibilmente positiva per il tennis azzurro che sfiora uno storico en plein e si regala emozioni a profusione: toccava agli uomini e dei 9 scesi in campo ben 8 sono usciti vincitori dai loro rispettivi incontri.

Alessandro Giannessi è stato fra i primi a portare a casa la vittoria, regolando in 2 comodi set il serbo Petrovic: Gianna sembra essere tornato in forma dopo un periodo di appannamento in cui è sceso in classifica e questo primo incontro ha messo in evidenza una sorprendente agilità sull’erba. Adesso al secondo turno un match difficile contro l’estone Zopp: continuerà a sorprenderci lo spezzino?

Tantissime note liete in questo pomeriggio londinese ma due in particolare sono arrivate da Salvatore Caruso (duplice 6/2 allo spagnolo Menendez – Maceiras) e Stefano Napolitano (2 set tirati contro lo svedese Elias Ymer testa di serie numero 4): per loro in arrivo adesso un derby fratricida che lascerà l’amaro in bocca a uno e regalerà una bellissima chance all’altro.

Solido il tennis di Stefano Travaglia: Steto, che deve confermare la bellissima Q dell’anno passato, ha spazzato via senza problemi il russo Nedelko. Per lui impegno in arrivo contro il tedesco Mats Moraing, un match che vedrà la testa di serie numero 25 del tabellone cadetto partire con i favori del pronostico.

Velocissimo anche Luca Vanni che spazza via in due set senza storia l’americano King e aspetta lo sloveno Blaz Rola, uscito sorprendentemente vittorioso dal suo match di giornata contro il russo Vatutin. Campo 6 feticcio di giornata, avendo salutato la vittoria di Vanni ma anche quelle di Caruso e Fabbiano, con il pugliese abile a superare facilmente il brasiliano Clezar (per lui al 2TQ l’altro tedesco Tobias Kamke).

Concludono la bellissima giornata i successi di Lorenzo Sonego, bravo a recuperare una situazione complicata nel primo parziale contro il ceco Safranek (possibilità di W adesso al secondo turno contro il francese Lestienne) e di un ispirato Simone Bolelli che regola senza particolari problemi l’indiano Ramanathan (tds 15). Per lui al secondo turno il croato Galovic: servizio potente per il croato d’Italia ma Simone può farcela.

Un en plein mancato per un soffio a causa della sconfitta di Matteo Donati, bravo comunque a tenere testa a Bernard Tomic: un match in ogni caso positivo per Donats, arrivato, va detto, senza allenamenti sull’erba e in grado di giocare alla pari (e con rimpianti) contro l’australiano decisamente più a suo agio sui prati tennistici.

Domani toccherà anche alle ragazze e la speranza è che l’onda lunga azzurra non si spenga.

Alessandro Orecchio