Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 25 giugno)

Sono addirittura diciassette i tornei giovanili in programma la prossima settimana. Come prevedibile, saranno davvero tanti i giocatori azzurri al via: da seguire con particolari attenzione coloro che saranno impegnati in Germania e Repubblica Ceca in due manifestazioni di Grado 2.

VAN DER VALK HOTEL GLADBECK Junior Cup powered by BABOLAT (Germania – G2 – Terra outdoor)

Q: Emiliano Maggioli, Gabriele Bosio, Marco Furlanetto

MD: Filippo Moroni, Giacomo Dambrosi, Giuseppe La Vela, Fabrizio Andaloro

Ex Pilsen Babolat Cup (Repubblica Ceca – G2 – Terra outdoor)

Q: Pietro Marino

MD: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli

Babolat Cup (Ucraina – G3 – Cemento outdoor)

Q: Marcello Serafini, Enrico Wood

MD: Luca Nardi, Leonardo Malgaroli, Mattia Bellucci, Samuel Vincent Ruggeri

Preveza Cup (Grecia – G4 – Cemento outdoor)

MD: Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco

TIHTA Aruba 2018 (Aruba – G4 – Cemento outdoor)

Q: David Polo

ITF Junior T.C.Mahdia (Tunisia – G4 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Rottoli

Belfast City ITF (Irlanda – G5 – Carpet outdoor)

Q: Gilberto Casucci, Alessio Lipani

MD: Mattia Bernardi, Alessandro Parigi

ITF Aarhus 2018 (Danimarca – G5 – Terra outdoor)

Q: Pietro Orlando Fellin, Filippo Fracassi, Alessandro Pecci, Andrea Piergentili, Gianni Biagianti

ITF Alex Metreveli Cup (Georgia – G5 – Terra outdoor)

Q: Amedeo Jorio

MD: Mario Organista

Q: Cristina Elena Tiglea, Barbara Dessolis

MD: Federica Rossi, Martina Biagianti

Preveza Cup (Grecia – G4 – Cemento outdoor)

Q: Sonia Cassani, Valentina Gaggini, Vittoria Pastorino

MD: Chiara Girelli, Lavinia Lancellotti

ITF Junior T.C.Mahdia (Tunisia – G4 – Cemento outdoor)

Q: Giulia Brighi

MD: Anita Bertoloni

International Grass Court Championship (Stati Uniti – G4 – Erba outdoor)

MD: Rachele Rimondini

ITF Aarhus 2018 (Danimarca – G5 – Terra outdoor)

Q: Carolina Piferi, Susanna Ranucci, Agnese Ceccarelli

ITF Alex Metreveli Cup (Georgia – G5 – Terra outdoor)

Q: Anita Di Pietro

MD: Linda Alessi