Rafa Nadal: Wimbledon è a rischio?

La notizia del forfait dello spagnolo Rafa Nadal al prossimo torneo del Queen’s non ha sorpreso più di tanto gli appassionati di tennis: le fatiche infinite di una stagione sulla terra rossa europea che sembrava interminabile hanno generato ovvie conseguenze sul fisico e la mente del maiorchino, bisognoso e desideroso di un periodo di break per poter tornare nel circuito più carico che mai. Comincia a serpeggiare però fra gli amanti del bel gioco una preoccupazione: la presenza di Rafa Nadal al prossimo torneo di Wimbledon è a rischio? Ripeterà Rafa quanto fatto dal rivale Roger, saltando per intero la stagione su erba esattamente come lo svizzero ha fatto con quella su terra battuta?

Personalmente credo che Rafa non salterà il terzo Slam della stagione, per pochi motivi ma semplicissimi: a mio modesto modo di vedere a Rafa sta a cuore il numero 1 del ranking e sa che a Londra avrà un’importante occasione per mettere da parte punti significativi in questa speciale lotta a due con Roger Federer.

L’anno scorso il maiorchino giocò sull’erba solo un torneo, scegliendo però il più grande, Wimbledon appunto: giocò tre turni senza cedere neppure un set ma poi incrociò a livello di ottavi il lussemburghese Gilles Muller che disputò la partita della vita e una delle più belle dell’intera annata tennistica, estromettendolo in 5 set e con il parziale decisivo per 15/13. Roba da fantascienza sportiva e lo spagnolo che se ne tornò mestamente a casa. Possibilità quindi non solo di confermare la cambiale dello scorso anno ma anche di guadagnare punti decisivi nel ranking.

A chi parla di analogie fra i due super campioni mi sento di dire un’ultima cosa: credo che Federer, campione assoluto che ha tutta la mia stima, abbia sinceramente meno possibilità di impensierire non solo Nadal ma altri specialisti del rosso sulla terra battuta rispetto a quante effettivamente ne abbia lo spagnolo sul verde. Resta favorito lo svizzero per il terzo Slam della stagione ma Rafa potrà dire sicuramente la sua, come già fatto in passato.

