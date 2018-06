Da San Marino: Alice Balducci entra nello staff tecnico della Scuola Federale

Lo staff della Scuola Federale Tennis di San Marino si completa con un prestigioso tassello. Entrerà in pianta stabile da settembre a far parte del team di tecnici qualificati che lavorano sotto le direttive di Corrado Barazzutti, la trentaduenne Alice Balducci, giocatrice WTA con una carriera illustre alle spalle, che l’ha vista attestarsi a lungo tra le prime 20 giocatrici italiane, toccare la 361esima posizione nel ranking mondiale singolo e la 290esima in doppio. Pur non avendo appeso ancora la racchetta al muro (attualmente gioca in Serie A), da circa un anno ha intrapreso una seconda carriera volta all’insegnamento, che la porta ora ad entrare a far parte dell’ambizioso progetto messo in piedi dalla Federazione Sammarinese Tennis insieme ad un partner di tutto rispetto come Corrado Barazzutti, che a breve celebrerà il suo primo anno di vita.

“Lo abbiamo sempre detto, questo per noi sarebbe stato un anno zero – commenta il presidente federale Christian Forcellini -. Un anno di cambiamenti necessari e, nonostante tutte le difficoltà che si incontrano quando si costruisce qualcosa di nuovo, i risultati già si vedono. I nostri ragazzi sono tra i migliori in Regione, come testimoniano i risultati, e spesso si impongono anche nei tornei Macro-area. Alice Balducci è la persona più indicata per portare avanti questo progetto. Sarà l’esecutrice dei programmi tecnici di Barazzutti e sarà un supporto per i ragazzi nei vari tornei che affrontano. Siamo molto orgogliosi e contenti di aver concluso questo accordo di collaborazione che durerà per più anni. L’obiettivo era dotarci di un maestro di alto profilo professionale. Ora riusciamo a coprire tutte le fasce e ogni tipo di esigenza di allenamento dei ragazzi, dai principianti fino a quelli di livello più alto. Siamo certi di poter dire – conclude Forcellini – che la Federazione abbia fatto di tutto per mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di allenarsi nel migliore dei modi”.

Alice Balducci ha incontrato i genitori lunedì sera e ieri pomeriggio era già sui campi insieme ai ragazzi. La sua collaborazione, come già detto, partirà a pieno regime da settembre, ma nei mesi estivi Alice sarà a più riprese sul Titano per prendere confidenza con la nuova realtà.