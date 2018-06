Challenger Caltanissetta: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Federico Gaio e Riccardo Bonadio si qualificano per il terzo e ultimo turno di qualificazioni del Trofeo Averna, main sponsor Intesa SanPaolo in corso di svolgimento al Tc Caltanissetta e dotato di un montepremi di 127.000 euro.

Per quanto concerne il tabellone principale, che prenderà il via lunedì 11 giugno, in programma ci saranno tre incontri e tutti sul campo centrale.

Alle 16 si sfideranno l’argentino Guido Andreozzi e lo sloveno Blaz Rola, a seguire sarà il turno della wild card Fit il milanese Filippo Baldi opposto alla testa di serie numero 3, il ceco Jiry Vesely, mentre alle 20 chiuderà il programma il confronto tra il romano Gian Marco Moroni (wild card Fit) e l’austriaco Dennis Novak.

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI

R. Bonadio (ITA) d D. Kuzmanov (BUL) 76 64; F. Gaio (ITA) d A. Velotti (ARG) 64 63; J. Souza (BRA) d C. Fortuna (ITA) 76 62; M. Janvier (FRA) d E. Ruusuvuori (FIN) 62 64; M. Zekic (SRB) d D. Galoppini (ITA) 61 75; M. Sieber (GER) d P. Cias (POL) 60 61; M. Cuevas (URU) d J. Sorgi (BRA) 61 60.

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Maxime Janvier vs [5] Federico Gaio

2. [2] Martin Cuevas vs Marco Bortolotti

3. [6] Guido Andreozzi vs Blaz Rola (non prima ore: 16:00)

4. [3] Jiri Vesely vs [WC] Filippo Baldi

5. [WC] Gian Marco Moroni vs Dennis Novak (non prima ore: 20:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Miljan Zekic vs Riccardo Bonadio

2. [4] Joao Souza vs Marc Sieber

3. Jaume Munar / Casper Ruud vs Martin Cuevas / Pablo Cuevas (non prima ore: 16:30)

4. [4] Roman Jebavy / Zdenek Kolar vs [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino