WTA Nottingham: Il Tabellone di Qualifcazione. C’è Camila Giorgi

(1) Barty, Ashleigh vs Voegele, Stefanie

Qualifier vs Duan, Yingying

Wickmayer, Yanina vs (WC) Boulter, Katie

(WC) Stosur, Samantha vs (7) Diyas, Zarina

(3) Osaka, Naomi vs Vickery, Sachia

Allertova, Denisa vs Ahn, Kristie

Qualifier vs Rodionova, Arina

Cepede Royg, Veronica vs (5) Buzarnescu, Mihaela

(8) Giorgi, Camila vs Jakupovic, Dalila

Frech, Magdalena vs Qualifier

Watson, Heather vs Qualifier

Nara, Kurumi vs (4) Konta, Johanna

(6) Vekic, Donna vs (WC) Taylor, Gabriella

Lapko, Vera vs Fett, Jana

Barthel, Mona vs Qualifier

Qualifier vs (2) Rybarikova, Magdalena