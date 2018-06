Marco Cecchinato, la grande sorpresa del Roland Garros raccontato in una infografica

In occasione della semifinale del Roland Garros, ecco un’infografica dedicata a Marco Cecchinato, il tennista italiano giunto a sorpresa fino alla semifinale del Roland Garros che disputerà oggi contro Dominic Thiem. L’immagine ripercorre brevemente la carriera del palermitano e il suo cammino gara per gara in questo torneo dello Slam

Infografica a cura di StampaPrint