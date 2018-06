Open Court: il salto mentale di Marco Cecchinato (di Marco Mazzoni)

Quanto conta la testa nel tennis? Tanto. Tantissimo.E’ impossibile stabilire delle percentuali per sottolineare l’importanza delle varie capacità necessarie a diventare un tennista forte, ma sicuramente la componente mentale è quella predominante. Ovvio, se non hai un gran dritto è difficile spaccare lo scambio e trovare un vincente. Se hai un rovescio debole, sarai attaccato da quel lato e dovrai difenderti. Se il servizio non è all’altezza, sarai costretto ad un gioco complesso, di fatica. Se il fisico non va, i grandi tornei saranno un miraggio. Ma l’unica strada per poter elevare il livello di ogni tassello tecnico – tattico del proprio gioco e riproporlo al massimo in partita è la forza mentale, la convinzione, la fiducia in se stessi.

Perché questa premessa “generica”, anche se importante? Perché l’uomo del Roland Garros in casa Italia (e non solo) è Marco Cecchinato. Un ragazzo che in questo torneo ha compiuto un salto di qualità incredibile sul piano mentale e della fiducia . I risultati sono clamorosi. Vittorie pesantissime, ottenute di forza, contro avversari importanti e pure assai diversi tra di loro. Segno evidente che questi successi non sono venuti “per caso”, per congiunzioni astrali favorevoli. Il siciliano è andato a prendersi le partite con il proprio gioco, sempre più consistente ed offensivo. Inutile sottolineare ora i passaggi tecnici e tattici, preferisco concentrarmi sulle sensazioni avute dal campo osservandolo nei primi giorni del torneo, dalle parole da lui pronunciate e dalle battute che abbiamo scambiato. Ne ho ricavato l’impressione di un ragazzo “diverso”. Più maturo, meglio… più consapevole, e totalmente determinato a monetizzare al massimo questo straordinario momento di forma fisica, tecnica e mentale. Convinto che questo non è solo una fase, ma l’inizio di una nuova carriera.

Guardandolo dal vivo, sono rimasto assolutamente sorpreso dalla fierezza del suo sguardo, dalla enorme presenza in campo. In alcuni set (ad esempio il primo contro Trungelliti) non ha mollato un singolo 15. Sempre in spinta, sempre aggressivo, sempre con l’atteggiamento giusto, di chi vuole imporre i propri ritmi e schemi di gioco. Davvero un altro tennista rispetto al “buon terraiolo” inserito nella top100 a cui eravamo abituati, capace di scambiare di ritmo e prendersi qualche punto con una strappata di dritto. Certamenterispetto al 2017 ha nettamente migliorato il servizio. Oggi Marco serve delle prime più veloci e piuttosto cariche, che non gli portano molti punti diretti ma che lo mettono in condizione di poter aggredire il primo colpo e quindi impostare lo scambio.Dall’uscita dal servizio, è velocissimo a girarsi sul dritto e spingere aprendo l’angolo, conquistando campo colpo dopo colpo, fino a trovare l’affondo decisivo o sfiancare l’avversario portandolo all’errore. Il dritto veleggia sicuro e potente, spesso carico, veloce a pizzicare l’angolo scoperto. Ha migliorato il rovescio, che oggi riesce a tenere piuttosto lungo quando spinge, non disdegnando anche qualche taglio che rompe il ritmo. Soprattutto è diventato estremamente continuo, presente in campo, lucido. Sbaglia poco, spinge molto.E qua torniamo alla premessa iniziale… Questo salto di qualità di Cecchinato viene da lontano. L’ha spiegato lui, affermando che tutto è iniziato lo scorso inverno. Una preparazione ad Alicante in cui si è spremuto come non mai. In cui ha spinto a tutta, in cui ha portato al massimo la efficienza del suo fisico e capito che può reggere ritmi importanti anche sul piano tecnico. Ha capito che dalla sua racchetta possono uscire con continuità colpi potenti, grazie a cui imporre il suo tennis. Ha capito di aver dentro di sé un potenziale superiore a quello che si immaginava. Ha capito che i limiti sono fatti per essere superati, se ci si crede. Il suo sguardo non è mai stato così intenso. Le sue risposte mai così precise, e tutte estremamente positive. Non frasi di circostanza, “sì, il prossimo rivale e forte ma io proverò a fare del mio meglio…”. No. Nessun politichese. “Io sto bene, scenderò in campo per vincere”. Questo il tono delle sue risposte.Fiducia. Convinzione. Forza.

Gli ho chiesto se rimpiange di non aver fatto qualcosa in passato per accelerare la sua crescita. Precisa la sua risposta: “Rimpiangere no, certamente se avessi affrontato in passato la mia preparazione, a 360°, con la intensità e qualità dell’inverno scorso, forse avrei capito prima che potevo superare i miei limiti”. Una frase pronunciata con uno sguardo, con un’intensità mai vista prima in lui. Superare i limiti. Intensità. Questa la chiave.

Vedere Marco in campo con quell’energia pazzesca, aggredire ogni palla come se fosse l’ultima, spingere e sbagliare poco… è stato sorprendente e bellissimo.Un gioco molto efficace, buono anche per il cemento all’aperto non velocissimo. Questa è l’altra ottima notizia del torneo: se il siciliano riuscirà a tenere questo livello, anche sul duro potrà dire la sua. Spinge senza perdere campo, riesce ad anticipare la palla del rivale e non giocare di rimessa. Taglia l’angolo e trova il vincente. Piedi veloci, voglia di rischiare senza esagerare. Litiga pure con il giudice di sedia (vs. Trungelli, animatamente…) senza perdere concentrazione, ma addirittura “automotivandosi” per crescere di livello dopo una piccola pausa.

Tutto sta girando a mille nel gioco di Cecchinato. Un momento d’oro, fantastico. Il torneo della vita? Forse. Ma per arrivare a questo livello dietro c’è tantissimo lavoro, c’è forza, c’è un programma di qualità. C’è merito. Questo Roland Garros, oltre a rimanere una perla assoluta, potrebbe diventare una base molto solida su cui iniziare una nuova carriera. Senza la paura di essere inadeguato per il grande tennis, ma al contrario con la curiosità e voglia di mettersi alla prova. Con lo sguardo fiero di chi non ha niente da perdere ed una grandissima voglia di vincere e di stupirsi.

Marco Mazzoni

@marcomazz