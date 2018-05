ITF Imola: Arriva il tappeto rosso

La macchina organizzativa degli Internazionali di Imola è già partita e come sempre ci sarà da aspettarsi una strepitosa XXV edizione.

Il team del Tozzona Tennis Park, capitanato da Massimiliano Narducci, è al lavoro per presentare un’edizione con i fiocchi che sarà presentata con la consueta conferenza stampa in programma per i primi giorni di luglio.

Il Tozzona Tennis Park, in collaborazione con il Centro Sociale La Tozzona ed il Comune di Imola, ha steso il tappeto rosso per le campionesse della racchetta 🎾❤️ Una nuova ed unica superficie, davvero difficile da trovare sui circoli tennis italiani, che garantirà alle atlete campi adeguati al livello del torneo.