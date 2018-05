La bella storia di Marco Trungelliti

Marco Trungelliti è entrato come lucky loser al posto di Nick Kyrgios al Roland Garros, ma quando è stato scelto non era più a Parigi, dove aveva perso giovedì scorso nell’ultimo turno di qualificazioni, ma a Barcellona.

“Eravamo a casa con la mia famiglia, mio fratello e mia nonna sono venuti una settimana fa. Quindi in teoria dovevano essere qui ma ho perso e me ne sono andato

Poi il mio coach mi ha detto, Safwat, l’egiziano che ha giocato ieri, sta giocando ora, quindi informati. Chiedi se entrerai. Ho chiesto e mi hanno detto che ero la prima riserva. Allora mi sono mosso in anticipo e nel giro di cinque minuti ho deciso di partire.

Mia nonna era nella doccia e le ho detto, Ok, andiamo a Parigi. C’erano molti voli cancellati e nessun treno in partenza per la Francia a quell’ora, quindi l’opzione migliore era prendere la macchina. Siamo partiti alle 13:00.

È stato bello. Dopo due ore abbiamo preso un caffè, e poi alle 21:00 abbiamo cenato. Intorno alle 23 siamo arrivati a Parigi. Ho dormito massimo cinque ore e alle 7:30 sono arrivato al circolo. Dieci ore di viaggio quindi. Alla fine è andata benissimo perchè sono riuscito anche a superare il primo turno. Emozioni uniche.