Roland Garros: Parlano Matteo Berrettini e Sara Errani

Berrettini : “Sono molto felice e voglio godermi questo momento, perché è ciò che ho sognato fin da quando a sette anni ho iniziato a giocare a tennis. Ma non è questo il mio obiettivo finale. Devo lavorare, crescere ancora tanto e continuare a migliorare il mio gioco”, spiega Matteo. Idee chiare e niente grilli per la testa. “E’ nostro dovere valorizzare agli occhi dei più giovani i buoni esempi che ci capitano tra le mani. E oggi Matteo è uno di questi”.

“Vincenzo Santopadre è come un secondo padre e trascorro molto più tempo con lui che con la mia famiglia, sia dentro sia fuori dal campo. Sono onorato di poter contare su di lui. A volte mi suggerisce di fare cose un po’ estreme in allenamento. Ad esempio se gioco un tie break mi dice di dirmi forza e incitarmi quando vinco il punto. Inoltre ho un grande rapporto con la federazione e mi alleno anche a Tirrenia. Quando è possibile ai tornei mi fa piacere avere al mio fianco sia Vincenzo che Umberto, il cui supporto è prezioso. Lavoriamo tutti i giorni sul mio tennis, con l’obiettivo di giocare in maniera sempre più aggressiva. Non sono il tipo che ama scambiare troppo, quindi devo provare a chiudere il punto il più in fretta possibile.

“Lo guardo certo il tabellone. Quando c’è stato il sorteggio la cosa più importante era evitare quel signore che sta lassù nel tabellone.

Qualche anno fa al circolo sognavo con mio fratello Jacopo e gli amici dicendo che mi sarebbe piaciuto magari superare un turno al Foro Italico per poi sfidare Rafa sul centrale. Però forse è meglio incontrarlo il più avanti possibile…”.

Errani : “Ho avuto un calo fisico dopo aver cominciato molto bene. Lei è salita di livello, io sono scesa. Già da Roma accuso problemi allo stomaco, ho dovuto sottopormi a dei controlli clinici. Ho il ferro a 40 e il minimo è 60, dovrò fare altre analisi. Già alla vigilia sapevo di non essere al meglio, non mi sono potuta allenare come avrei voluto. Peccato siano andati così sia Roma che Parigi”.