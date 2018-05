Trofeo Bonfiglio 2018, Day 3: tra gli italiani sorride solo Federico Arnaboldi

Giornata non positiva per i colori italiani al Trofeo Bonfiglio 2018.

Solo un nostro connazionale su sei, infatti, è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dal secondo turno: si tratta del canturino Federico Arnaboldi, che ha regolato in due set l’americano Nanda regalandosi ora, per la seconda volta in carriera, lo scontro con il russo Binda, con il quale aveva perso nel febbraio scorso in Moldavia.

Escono di scena Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti, entrambi sconfitti dai rispettivi avversari dopo aver vinto il primo set. Il romano è stato battuto dal francese Tabur, mentre Musetti, recente vincitore del G2 di Salsomaggiore Terme, ha vinto appena un game tra secondo e terzo set contro il bulgaro Andreev, sedicesima testa di serie.

Niente da fare per Luca Nardi e Flavio Cobolli: il primo, classe 2003, è stato sorpreso dal francese Marmousez che ha impressionato i presenti per la grande facilità con cui spinge sia il dritto che, in particolare, il rovescio; Cobolli, invece, non è riuscito a confermarsi dopo l’exploit con il kazako Skatov al turno precedente: a superarlo è stato lo statunitense Zink.

E’ uscita di scena dal torneo femminile Federica Rossi, sconfitta dalla portacolori del Guatemala Rivera Corado. L’unica ragazza italiana ancora in corsa è Elisabetta Cocciaretto, che domani se la vedrà con la russa Avanesyan.

TORNEO MASCHILE:

Arnaboldi (ITA) b. Nanda (USA) 6-3 7-6(5)

Tabur (10,FRA) b. Zeppieri (ITA) 4-6 6-2 6-4

Zink (USA) b. Cobolli (ITA) 6-3 4-6 6-4

Andreev (16,BUL) b. Musetti (ITA) 4-6 6-0 6-1

Marmousez (FRA) b. Nardi (ITA) 6-1 4-6 6-3

TORNEO FEMMINILE:

Rivera Corado (GUA) b. Rossi (ITA) 6-3 4-6 6-4