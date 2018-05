Open Court: Internazionali d’Italia, cosa si può migliorare? (di Marco Mazzoni)

Nadal & Svitolina. Questo il responso sportivo degli Internationali BNL d’Italia 2018. Ennesimo trionfo a Roma per il più grande di sempre sul rosso; importante vittoria per l’ucraina, che si candida come una delle favorite a Parigi (anche se finora non ha mai ha raggiunto una semifinale Slam). Così va in archivio un’interessante edizione degli #IBI18, con buone soddisfazioni per il nostro tennis, tra l’ottimo Fognini e qualche spunto interessante dai giovani, Baldi e Sonego su tutti. Ma come è andata a livello globale?

Si è già parlato e scritto della “classica” conferenza stampa conclusiva del Presidente Binaghi. Era atteso un calo di spettatori e quindi degli incassi, e così è stato. Si sapeva da settimane, vedendo la tendenza della prevendita. Tuttavia gli ottimi introiti a livello sponsor hanno praticamente coperto il calo di presenze. Come spiegarle? Tanti sono i motivi… Crisi generale, biglietti un po’ costosi (questo ho sentito dire spesso nei giorni passati al Foro dagli appassionati presenti),l’assenza di Federer (che piaccia o no, nessuno come lui smuove le masse…),e pure un certo “terrorismo meteorologico…Sì. Spiace dirlo, ma tutti i servizi meteo davano per i giorni centrali del torneo, soprattutto mercoledì ma anche giovedì, tempo orribile; anche per le sessioni serali. Errore clamoroso, mi sono “arrostito” il mercoledì sotto un bel sole… Questo ha certamente scoraggiato gli appassionati last minute, e proprio martedì, mercoledì e giovedì sono i giorni del “pienone”. Ho visto pochi gruppi di scuole tennis, a differenza del recente passato, quando i campi ground erano presi d’assalto da allievi delle SAT, con il loro incredibile entusiasmo. Sul calo di questo tipo di presenze non ho feedback, ma sarebbe interessante aver qualche risposta. Certamente è spiaciuto vedere il centrale non sempre pieno, e la NextGen Arena spesso semivuota, al contrario del bellissimo Pietrangeli, preso d’assalto da mattina a tarda sera. Questo spinge a fare qualche considerazione generale sul torneo. Andiamo a vedere cosa si potrebbe migliorare, per far sì che nel 2019 i nostri amati Internazionali siano ancor più belli e fruibili per il pubblico. Prima una premessa doverosa: si muovono spesso forti critiche alla FIT ed all’organizzazione, a volte motivate, altre assolutamente pretestuose. Cercando di essere obiettivi, credo che negli anni si sia lavorato assai e bene per far crescere il torneo. Se ricordiamo cosa e come erano i nostri Internazionali 15 anni fa, beh… i passi in avanti sono colossali.Si può discutere su tutto, migliorare tutto. Ma con i vincoli dell’area che ben conosciamo e con le risorse tutt’altro che infinite di cui si dispone, oggi il nostro è un bel torneo. Il centrale non sarà coperto, ma è un signor stadio; la seconda arena è provvisoria ma assolutamente comoda e visivamente eccellente per il pubblico; il Pietrangeli ce lo invidiano in tutto il mondo. L’area oggi è spaziosa, ben strutturata, con discreti servizi. Soffre i problemi di Roma città, ma un plauso per quanto è cresciuto l’evento negli anni è giusto concederlo. Entriamo adesso sui problemi, dove si potrebbe intervenire per migliorare.

Pietrangeli, affollamento e caos

Chi scrive ha la fortuna di poter assistere ai match sul campo più storico letteralmente in prima fila… egoisticamente la stampa si trova in una posizione stupenda! E’ una meraviglia vedere i campioni da due passi, immersi in quell’atmosfera d’altri tempi e con il profumo del gioco che ti inebria e conquista, anno dopo anno. Tuttavia per il pubblico non è proprio così, ed anche per gli atleti a volte le condizioni sono al limite. L’aver inserito il Pietrangeli nel biglietto basic è un’eccellente mossa per far vedere i migliori senza spendere molto; tuttavia andrebbe migliorato l’accesso al campo e spostato il cordone di sicurezza qualche metro indietro, in modo che la gente non possa accalcarsi ai bordi, finendo per disturbare il gioco (ahi, l’educazione…) e mettendo talvolta anche la sicurezza al limite. Di sicuro si potrebbe chiedere all’organizzazione una miglior formazione per i ragazzi di servizio nei vari ingressi al campo. Giovani, non proprio esperti, alcune volte si sono fatti travolgere dalla massa, consentendo accessi in eccedenza, non sgombrando le scale, ecc. Il pubblico dovrebbe aiutare…ma visto che mediamente non lo fa, allora è giusto investire in una formazione migliore, un numero superiore di addetti per quel campo e un po’ di spazio in più intorno per isolarlodal rumore e dal movimento. E per permettere un minimo ricambio degli spettatori, si potrebbe optare per un veloce sgombero del campo alla fine di ogni match, una veloce pulitura (anche qua, educazione del pubblico carente…) e quindi consentire un po’ di rotazione. Parlando di questo tema, ecco che si introduce il secondo, ossia la possibilità di cambiare i biglietti secondari per una miglior esperienza generale. Ecco una idea.

Includere il biglietto Ground con la NextGen Arena

Si parla di un possibile ampliamento della capienza del secondo campo, la NextGen Arena. Ottimo, ma… quest’anno è stato quasi impossibile riempirla già così, mentre il Pietrangeli strabuzzava da mattina a sera. Cosa fare? Personalmente andrei ad ampliare il secondo campo, se possibile, ma vendendo solo un secondo tipo di biglietto.Quindi: Biglietto Centrale per l’accesso al campo principale e campi secondari, con uno spicchio dedicato ai possessori sulla NextGen Arena (se quest’ultima diventa un campo da 5500 posti, almeno un migliaio sarebbero da dedicare, usufruibile fino a capienza); Secondo biglietto per NextGen Arena + Pietrangeli + Ground, senza ulteriori biglietti.Questo nuovo ed unico secondo biglietto sarebbe un’eccellente alternativa al Centrale, visto che tanti appassionati preferiscono vedere anche “altri” tennisti rispetto a match potenzialmente più scontati dei big, soprattutto nei primi giorni. Molti appassionati con cui ho parlato si sono infatti lamentati in questa direzione, e le critiche credo siano corrette. Un biglietto del genere costerebbe di più del prezzo 2018 NextGen, ma offrirebbe un piatto assai più ricco.

Area coperta per gli spettatori

Maggio è un mese molto incerto a livello meteo, un fattore di rischio costante. Lo è per il Centrale senza tetto, per lo svolgimento regolare del torneo, per le tv… ma soprattutto per il pubblico! Sono gli spettatori che tengono vivo l’evento, e avrebbero diritto ad uno spazio coperto in cui ripararsi in caso di maltempo. Non è affatto un’esigenza secondaria. Provare per credere… Oggi nel bell’impianto del Foro uno spazio coperto gratuito non esiste proprio, se non qualche stretto corridoio, gli stand commerciali (molti, ma piccoli) e qualche sparuta tettoia di fortuna. Un po’ pochino in giornate in cui il pubblico supera anche le 20 mila unità! Gli spettatori sanno di assistere ad un evento all’aperto, e si organizzano; ma rendere l’esperienza più gradevole e confortevole – visti i prezzi non proprio modici – deve essere una priorità per chi organizza. E’ utopia ipotizzare un’area enorme che possa accogliere tutti, ma adesso a Roma si vive la situazione opposta. Il problema non è di facile soluzione: l’area del Foro è sottoposta a troppi vincoli, l’organizzazione non ha affatto le mani libere negli allestimenti. Tuttavia una soluzione la propongo. Quest’anno l’area commerciale è stata, a mio avviso, ben realizzata. Gli stand tecnici e del food sono stati ben posizionati, alternandoli con piccoli spazi di passaggio. Gradevole e fruibile. Perché non trasformarla allora in una sorta di “galleria commerciale”?Se la zona fosse coperta, almeno nei corridoi, sarebbe l’ideale per accogliere gli spettatori in caso di maltempo, e tra l’altro “spingerebbe” ancor più la gente ad entrare, e magari fare acquisti. Altra zona eventualmente usabile potrebbe essere quella dell’ingresso sud, di fronte al ristorante dei giocatori. Una zona verde, aperta, molto bella con i mosaici… ma che si potrebbe studiare un modo diverso per accogliere almeno in parte il pubblico in caso di maltempo. Si potrebbe ad esempio allestire una sorta di “museo nazionale del tennis” per la quindicina dell’evento: area coperta, ricca di foto e cimeli, in cui la gente si potrebbe riparare. Magari un’area predisposta da uno sponsor, per dar visibilità e coprire parte dei costi.

Servizi igenici da potenziare

Sembra una battuta, ma fare la fila per fare… non è proprio un bello spot.I servizi ci sono, ma non sono molti. E visto che la gente fortunatamente è tanta, potenziare questo servizio essenziale non sarebbe affatto male. Il Centrale ha i suoi bagni, non molti ma ci sono; sulla NextGen ed area adiacente al Coni invece si potrebbe fare molto (anche la famosa area coperta, volendo), come nell’area vicina alla Piscina scoperta, che sarebbe la più adeguata in questo caso. Piccole cose, ma che rendono l’esperienza complessiva più gradevole.

Trasporti ed arrivo al Foro

Qua purtroppo siamo ingolfati nei servizi scadenti della Capitale, ed il Foro Italico è tanto affascinante quanto chiuso da Tevere e Monte Mario. Sognare una metro diretta a breve è utopia (…forse la vedranno i nostri nipoti?), ma almeno si potrebbe studiare un servizio navetta più efficiente, con aree di scambio per chi arriva in auto e col biglietto.

Copertura del Centrale

Sarebbe il completamento di un’opera importante, non solo per il tennis ma per l’intera città. Si dice che le risorse ci siano; è un problema di politica, di vincoli, di autorizzazioni. Robe all’italiana… Devono solo rendersi conto che mentre noi camminiamo, e si parla in questi giorni addirittura di ridimensionare le “grandi opere” nel paese, il mondo corre. Ed il business è talmente vorace da richiedere un torneo che non possa bloccarsi per la pioggia, e sempre più servizi, spazi per sponsor, aree divertimento, logistica, ecc.Vedi cosa è successo a Indian Wells e Miami, o rilancio o kaput. Non ci adagiamo su falsi allori, perché in un mondo sportivo come questo contano solo i dollari, pochissimo storia e tradizione. Se l’ATP decidesse seriamente di mettere mano al calendario ed ai Masters 1000, non avere un centrale coperto potrebbe essere un rischio enorme.

Questi alcuni dei nodi di un torneo oggi molto bello. La speranza è che alcuni di questi possano essere sciolti già per l’edizione 2019. Sarebbero anche altri i temi da trattare. Sul piano strettamente tecnico, non mi fanno impazzire le Prequali, per tanti motivi che magari analizzerò in seguito; e sarebbe importante ritrovare una data più distante da Roland Garros, quella oggi di Madrid. Qua si entra in un vero ginepraio…

Marco Mazzoni

@marcomazz