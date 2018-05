Roland Garros, Day 1 Qualificazioni: il commento della prima giornata

Si è alzato il sipario sul Roland Garros, il secondo appuntamento stagionale del Grande Slam che ha preso il via questa mattina con i match di primo turno del torneo di qualificazione maschile.

Subito in campo tre italiani, due dei quali sono riusciti a superare il loro match d’esordio: Lorenzo Sonego e Alessandro Giannessi hanno sconfitto i rispettivi avversari in due parziali, mentre Salvatore Caruso non è riuscito a prevalere sull’indiano Prajnesh Gunneswaran.

LORENZO SONEGO (26,ITA) b. JASON JUNG (TPE) 6-2 6-4

Buona la prima per Lorenzo Sonego in terra parigina. L’azzurro, ventiseiesima testa di serie del torneo cadetto, non ha steccato contro Jason Jung, portacolori di Taipei, vincendo col punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e un quarto di partita. Reduce da un periodo piuttosto positivo, il torinese, alla prima partecipazione assoluta al Roland Garros, non ha deluso le attese contro un giocatore che non giocava sul “rosso” addirittura da un anno (ultima apparizione su questa superficie nel maggio 2017 al Challenger di Samarkand, la cui edizione del 2018 è stata vinta da Luca Vanni). Ottima percentuale di punti vinti con la prima di servizio (82%) ed altrettanto buona la percentuale di conversione di palle break (4 su 5, 80%).

Al secondo turno, Lorenzo incontrerà il sudcoreano Duckhee Lee, vittorioso quest’oggi sull’americano Novikov per 6-2 6-2.

ALESSANDRO GIANNESSI (ITA) b. GERALD MELZER (4,AUT) 7-6(2) 6-2

Importante vittoria per Alessandro Giannessi al primo turno di qualificazioni del Roland Garros: lo spezzino, n.198 del ranking mondiale, ottiene un prezioso successo ai danni dell’austriaco Gerald Melzer, numero quattro del seeding, e si regala una sfida interessante con Tobias Kamke al prossimo round.

Un match complicato, interpretato però nel miglior modo possibile dal giocatore azzurro che, dopo aver combattuto a lungo nel primo parziale vinto al tiebreak per sette punti a due, ha messo in mostra il suo miglior tennis nel secondo set, vincendolo con un rapido 6-2: per Giannessi, adesso, c’è una buona possibilità con Kamke, con il quale non ha mai giocato in carriera. Eventualmente, al turno finale potrebbe esserci il derby con Stefano Travaglia, che deve ancora esordire a Parigi contro lo spagnolo Lopez-Perez.

PRAJNESH GUNNESWARAN (IND) b. SALVATORE CARUSO (ITA) 6-4 6-4

Dura solo novantadue minuti l’avventura di Salvatore Caruso al Roland Garros. L’azzurro, n.228 della classifica ATP, è stato sorpreso al primo turno delle qualificazioni dello Slam transalpino dall’indiano Prajnesh Gunneswaran con un doppio 6-4.

Tanto da recriminare, specie nel primo set, per il tennista di Avola che si è trovato avanti per 4-3, prima di subire la rimonta dell’avversario che ha piazzato il break decisivo nel nono gioco. Anche nel secondo parziale non sono mancate le occasioni per “Salvo”: dopo aver ceduto il servizio a trenta nel terzo game, l’italiano non ha sfruttato tre palle break complessive nei due turni di battuta successivi di Gunneswaran, compromettendo n maniera definitiva il suo cammino in quel di Parigi.

Gunneswaran, n.183 ATP, ha giocato appena sedici partite in carriera sul “rosso” a livello Challenger, riuscendo però nello scorso mese di marzo ad imporsi nel ricco torneo di Anning, in finale sull’egiziano Safwat. Poca esperienza, dunque, ma buona resa da parte sua, specie nell’ultimo periodo, sulla terra battuta: al prossimo turno incontrerà il vincente di Martinez-Arevalo.