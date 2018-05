Challenger Mestre: I risultatidel Day 1. Ok Baldi che avanza al secondo turno. Concluse le Qualificazioni (Video)

Md

(1) De Greef, Arthur vs (WC) Arnaboldi, Andrea

Safranek, Vaclav vs Ferreira Silva, Frederico

Monteiro, Joao vs (SE) Vilella Martinez, Mario

Cachin, Pedro vs (6) Krueger, Mitchell

(3) Yang, Tsung-Hua vs Grigelis, Laurynas

(SE) Vanni, Luca vs Viola, Matteo

(Q) Masur, Daniel vs (WC) Moroni, Gian Marco

Cuevas, Martin vs (5) Brkic, Tomislav

(7) Giustino, Lorenzo vs Gomez-Herrera, Carlos

(WC) Caruana, Liam vs (Q) Eremin, Edoardo

(WC) Baldi, Filippo vs Casanova, Hernan

(Q) Gaio, Federico vs (4) Quinzi, Gianluigi

(8) Boluda-Purkiss, Carlos vs (Q) Marcora, Roberto

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Zekic, Miljan

Munoz de la Nava, Daniel vs Griekspoor, Scott

Basso, Andrea vs (2) Petrovic, Danilo

Challenger Mestre CH | Terra | e43.000 – TDQ e 1° Turno Md

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Edoardo Eremin vs [7] Zhizhen Zhang



CH Mestre Edoardo Eremin Edoardo Eremin 2 6 7 Zhizhen Zhang [7] Zhizhen Zhang [7] 6 3 6 Vincitore: E. EREMIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Eremin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Eremin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 E. Eremin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Eremin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Eremin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Eremin 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Eremin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 E. Eremin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Eremin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Eremin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Eremin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Eremin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Eremin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. Andrea Basso vs [2] Danilo Petrovic (non prima ore: 13:30)



CH Mestre Andrea Basso Andrea Basso 6 1 3 Danilo Petrovic [2] Danilo Petrovic [2] 2 6 6 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Basso 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Basso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 A. Basso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Petrovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Basso 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Basso 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Petrovic 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Basso 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 A. Basso 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Petrovic 30-0 30-15 30-30 ace 0-2 → 0-3 A. Basso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Basso 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Petrovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Basso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Basso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Basso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Filippo Baldi vs Hernan Casanova



CH Mestre Filippo Baldi Filippo Baldi 6 6 Hernan Casanova Hernan Casanova 3 2 Vincitore: F. BALDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Casanova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Baldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 H. Casanova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Casanova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Casanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Casanova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs [WC] Walter Trusendi / Matteo Viola (non prima ore: 17:00)



CH Mestre Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja [4] 6 6 Walter Trusendi / Matteo Viola Walter Trusendi / Matteo Viola 4 3 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 W. Trusendi / Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Trusendi / Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 W. Trusendi / Viola 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 3-4 → 4-4 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 W. Trusendi / Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 W. Trusendi / Viola 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 W. Trusendi / Viola 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [4] Federico Gaio vs [8] Kimmer Coppejans



CH Mestre Federico Gaio [4] Federico Gaio [4] 6 6 Kimmer Coppejans [8] Kimmer Coppejans [8] 3 4 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Coppejans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Roberto Marcora vs [6] Juan Pablo Ficovich



CH Mestre Roberto Marcora Roberto Marcora 5 7 6 Juan Pablo Ficovich [6] Juan Pablo Ficovich [6] 7 5 1 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Daniel Munoz de la Nava vs Scott Griekspoor (non prima ore: 13:30)



CH Mestre Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 1 2 Scott Griekspoor Scott Griekspoor 6 6 Vincitore: S. GRIEKSPOOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Griekspoor 15-0 30-0 0-1 → 0-2 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Munoz de la Nava 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-5 → 1-5 S. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-4 → 0-5 D. Munoz de la Nava 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 0-3 → 0-4 S. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [7] Lorenzo Giustino vs Carlos Gomez-Herrera



CH Mestre Lorenzo Giustino [7] Lorenzo Giustino [7] 7 6 Carlos Gomez-Herrera Carlos Gomez-Herrera 5 4 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Gomez-Herrera 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Gomez-Herrera 0-15 df 0-30 df 0-40 6-5 → 7-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 C. Gomez-Herrera 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Omar Giacalone / Jacopo Stefanini vs Andrea Arnaboldi / Luca Vanni (non prima ore: 18:00)



CH Mestre Omar Giacalone / Jacopo Stefanini Omar Giacalone / Jacopo Stefanini 6 6 6 Andrea Arnaboldi / Luca Vanni Andrea Arnaboldi / Luca Vanni 7 3 10 Vincitori: ARNABOLDI / VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 O. Giacalone / Stefanini 0-1 A. Arnaboldi / Vanni 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 ace 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Giacalone / Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 O. Giacalone / Stefanini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 O. Giacalone / Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 O. Giacalone / Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi / Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 O. Giacalone / Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 df 6-6 → 6-7 O. Giacalone / Stefanini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi / Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 O. Giacalone / Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 O. Giacalone / Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi / Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 O. Giacalone / Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 O. Giacalone / Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi / Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 O. Giacalone / Stefanini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 A. Arnaboldi / Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

CAMPO 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Dimitar Kuzmanov vs Daniel Masur