Una pagina di solidarietà scritta da Aleksandra Krunic e Dominika Cibulkova

Aleksandra Krunic e Dominika Cibulkova sono state accomunate ieri dal fatto di aver incontrato le nostre tenniste Roberta Vinci e Francesca Schiavone, un passaggio senz’altro emozionante per gli appassionati italiani e per chiunque ami il tennis. Il caso vuole che le stesse Krunic e Cibulkova si siano distinte anche fuori dal campo, la settimana scorsa. Aleksandra e Dominika infatti hanno visitato a Rabat in Marocco, il Lalla Meryem Moroccan League for Child Protection dove hanno incontrato i bambini ospiti del centro. Abbiamo raggiunto telefonicamente la Krunic, sempre disponibile con livetennis fin dall’intervista dello scorso anno, per raccogliere la sua testimonianza: “E’ stata una esperienza bellissima e molto toccante. Si tratta di un orfanotrofio che ospita bambini di tutte le età, da bimbi molto piccoli fino agli adolescenti, E’ tutto molto curato, la struttura è nuova: noi ci siamo intrattenute a lungo con molti bambini, abbiamo portato palline, racchette, gadget e tutti sono stati molto felici. Continueremo a sostenere l’iniziativa: è molto importante guardare cosa c’è dall’altra parte del nostro vivere quotidiano rassicurante, il confronto con le diversità e il disagio, ti dà la misura completa della vita”.

Una bella pagina di tennis oltre la rete, brave ragazze!

Antonio De Filippo