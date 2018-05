Combined Roma: Il programma di Martedì 15 Maggio

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [16] Lucas Pouille vs [WC] Andreas Seppi

2. Denis Shapovalov vs [15] Tomas Berdych

3. Petra Martic vs [4] Elina Svitolina

4. Shuai Zhang OR Mihaela Buzarnescu vs [5] Jelena Ostapenko (non prima ore: 19:30)

5. Ryan Harrison vs [4] Marin Cilic (non prima ore: 21:00)

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Nikoloz Basilashvili vs [Q] Filippo Baldi

2. Maria Sharapova vs [16] Ashleigh Barty

3. [15] Anastasija Sevastova vs Kristina Mladenovic

4. Peter Gojowczyk vs [WC] Lorenzo Sonego

5. Philipp Kohlschreiber vs [13] Jack Sock (non prima ore: 19:00)

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Timea Babos vs [WC] Sara Errani

2. [LL] Zarina Diyas vs [11] Angelique Kerber

3. Borna Coric vs [Q] Stefanos Tsitsipas

4. [WC] Marco Cecchinato vs [9] David Goffin

5. [WC] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Juan Martin del Potro / Leonardo Mayer

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fernando Verdasco vs Damir Dzumhur

2. [14] Diego Schwartzman vs [Q] Nicolas Jarry

3. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs Pablo Cuevas / Marcel Granollers

4. Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova vs Monique Adamczak / Lyudmyla Kichenok

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Daria Kasatkina vs [Q] Ajla Tomljanovic

2. Svetlana Kuznetsova vs [Q] Polona Hercog

3. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [O] Madison Keys / Venus Williams

4. [7] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Danielle Collins vs Sorana Cirstea

2. Steve Johnson / Dominic Thiem vs Alexander Zverev / Mischa Zverev

3. Robin Haase / Jean-Julien Rojer vs Julio Peralta / Horacio Zeballos

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Su-Wei Hsieh vs [LL] Aryna Sabalenka

2. Kiki Bertens vs Maria Sakkari

3. Daria Gavrilova / Su-Wei Hsieh vs Alicja Rosolska / Abigail Spears

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elena Vesnina vs Laura Siegemund

2. Irina-Camelia Begu vs Shuai Peng