Masters 1000 Roma: Lorenzo Sonego fa sorridere il Foro Italico. Eliminato Adrian Mannarino e secondo turno per l’azzurro

Lorenzo Sonego, vincitore delle Pre Qualificazioni, è approdato al secondo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro, al primo successo in carriera in un torneo Masters 1000, ha sconfitto all’esordio a sorpresa il transalpino Adrian Mannarino con il risultato di 26 76 (4) 63 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà uno tra Querrey [12] o Gojowczyk.

Da segnalare che Sonego dopo aver perso il primo set in maniera netta per 2 a 6, nel secondo parziale avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nell’ottavo gioco.

Sul 5 a 6 Lorenzo, sul 30 pari, per due volte è arrivato a due punti dal perdere la partita ma in qualce modo ha portato la frazione al tiebreak vinta poi per 7 punti a 4, piazzando un fondamentale ace sulla palla set.

Nel terzo e decisivo set Sonego nel quarto gioco e dal 40-30, metteva a segno il break decisivo ai vantaggi, con la complicità di Adrian che commetteva diversi errori gratuiti.

Sul 4 a 2 Lorenzo, 30-40, annullava un’importante palla break e poi sul 5 a 3 teneva a 30 il turno di battuta, dal 15-30, conquistando in questo modo l’importante partita per 6 a 3.

La partita punto per punto