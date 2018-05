Roger Federer e la decisione del forfait a Parigi: “devo prendermi delle pause. Amo l’erba più della terra rossa”

Roger Federer ha parlato della sua decisione di rinunciare al Roland Garros: “Per ora voglio concentrarmi su due superfici: erba e cemento. Non ho più 25 anni, devo prendermi delle pause. Amo l’erba più della terra rossa”.

“Il numero uno in classifica? Non mi interessa, la cosa più importante era tornarci di nuovo a Rotterdam. Ho sempre detto che la prima posizione non è un obiettivo. Il mio desiderio principale è giocare il più possibile, vincere Masters 1000 e Slam”.