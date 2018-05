Andy Murray non si allena da diversi giorni. Di nuovo problemi fisici?

I dubbi rimangono sulle condizioni di Andy Murray, ex numero uno del mondo assente dal circuito dal torneo di Wimbledon 2017 e potrebbe ancora non essere pronto per tornare alle competizioni.

Il britannico, che dovrebbe essere pronto a tornare per la stagione sull’erba (dovrebbe giocare ad s’Hertogenbosch, Queen’s e Wimbledon), tuttavia, secondo il quotidiano The Times, il trentenne potrebbe nuovamente avere problemi all’anca operata a gennaio.

Murray, che si sta allenando all’All England Club, non si vede sui campi da un po ‘di tempo e ha addirittura concluso la sua collaborazione con qualche sponsor.

Questa volta, il vincitore di tre titoli del Grande Slam potrebbe dare adddirittura forfait a Wimbledon.

Si ricorda che l’ultimo commento ufficiale di Andy Murray è stato al The Washington Post, nello scorso aprile.