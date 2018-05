ITF Junior Prato: concluse le qualificazioni, da domani il main draw

Entra nel vivo la ventiseiesima edizione del Torneo Internazionale Città di Prato. Quest’oggi, lunedì 7 maggio, i giocatori impegnati nelle qualificazioni sono stati costretti ad un doppio turno in modo da far cominciare i match di tabellone principale nella giornata di domani.

Posizionata nel calendario internazionale tra i tornei di Salsomaggiore e Santa Croce, la manifestazione pratese vede ai nastri di partenza diversi Top-100 nonostante non siano in palio punti utili per il Roland Garros. Desta sempre grande interesse e fascino, dunque, il torneo di Prato che anche quest’anno ospiterà alcuni dei migliori giocatori al mondo tra gli under 18.

Il favorito numero uno nel torneo maschile è l’argentino Lingua Lavallen, classe 2001 e n.55 del ranking ITF. Alle sue spalle troviamo il coreano Han, il peruviano Rodriguez, l’altro coreano Park e l’azzurro Filippo Moroni, vittorioso a Salsomaggiore in doppio con Giacomo Dambrosi e testa di serie numero cinque in quel di Prato.

Proverà a stupire il pubblico e gli addetti ai lavori anche Leonardo Malgaroli, capace di superare le qualificazioni e reduce da una buona settimana a Salsomaggiore.

Tra le ragazze, invece, bisognerà seguire con una certa attenzione Federica Sacco. La napoletana, classe 2002, ha vinto piuttosto recentemente il torneo G2 di Salsomaggiore Terme ed è pronta a ritagliarsi il ruolo di outsider anche in Toscana, dove il campo di partecipazione non è di certo una passeggiata, visto che la prima testa di serie è la giapponese Himari Sato, n.52 al mondo ed ex Top-30. Per i colori italiani da tenere d’occhio anche la classe 2000 Isabella Tcherkes Zade, dalla quale si attendono risposte dopo la sconfitta al primo turno nel “suo” torneo.