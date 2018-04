WTA Stoccarda e Istanbul: I risultat delle Finali. In Germania successo di Karolina Pliskova

Karolina Pliskova ha conquistato il torneo WTA Premier di Stoccarda.

La 26enne ceca, numero 6 della classifica mondiale e quinta testa di serie, in quella che era per lei la 20esima finale in carriera ha conquistato il suo decimo trofeo superando per 76(2) 64, in un’ora e 56 minuti, la statunitense Coco Vandeweghe, numero 16 Wta e in gara con una wild card.

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $816.000 – Finali

Center Court – Ora italiana: 13:20 (ora locale: 1:20 pm)

1. [WC] CoCo Vandeweghe vs [5] Karolina Pliskova



WTA Stuttgart Coco Vandeweghe Coco Vandeweghe 6 4 Karolina Pliskova [5] Karolina Pliskova [5] 7 6 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Pliskova 0-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* ace 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 C. Vandeweghe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [4] Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs Nicole Melichar / Kveta Peschke



WTA Stuttgart Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld [4] • Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld [4] 0 3 Nicole Melichar / Kveta Peschke Nicole Melichar / Kveta Peschke 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Atawo / Groenefeld 3-2 N. Melichar / Peschke 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 R. Atawo / Groenefeld 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Melichar / Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Atawo / Groenefeld 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Melichar / Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Istanbul International | Terra | $250.000 – Finali

Center – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [3] Xenia Knoll / Anna Smith vs Chen Liang / Shuai Zhang



WTA Istanbul Xenia Knoll / Anna Smith [3] Xenia Knoll / Anna Smith [3] 4 4 Chen Liang / Shuai Zhang Chen Liang / Shuai Zhang 6 6 Vincitori: LIANG / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Liang / Zhang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 X. Knoll / Smith 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Liang / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 X. Knoll / Smith 0-15 15-15 30-15 30-40 3-3 → 3-4 C. Liang / Zhang 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 X. Knoll / Smith 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Liang / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 X. Knoll / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 C. Liang / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 X. Knoll / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Liang / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 X. Knoll / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Liang / Zhang 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 3-5 X. Knoll / Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df 2-4 → 2-5 C. Liang / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 X. Knoll / Smith 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Liang / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 X. Knoll / Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 C. Liang / Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 X. Knoll / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Pauline Parmentier vs Polona Hercog (non prima ore: 16:00)