Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Tallahassee: Andrea Arnaboldi sconfitto all’esordio

24/04/2018 23:40 2 commenti
Andrea Arnaboldi classe 1987
Andrea Arnaboldi classe 1987

USA Challenger Tallahassee | Terra | $75.000
1T Clezar BRA – Arnaboldi ITA (0-0) 2 incontro dalle ore 19:00

CH Tallahassee
Guilherme Clezar
6
6
Andrea Arnaboldi
2
4
Vincitore: G. CLEZAR
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Clezar BRA – Arnaboldi ITA
235. Singles ranking 234.
31. 12. 1992 Birthdate 27. 12. 1987
right Plays left

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno
Christian Garin CHI vs [7] Evan King USA
CH Tallahassee
Christian Garin
6
6
Evan King [7]
0
3
Vincitore: C. GARIN
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2 commenti

gido 24-04-2018 22:11

daiiii Arna!

 2
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Alfredo (Guest) 24-04-2018 18:06

…curioso di vedere se le classifiche contano qualcosa….! 🙂

 1
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