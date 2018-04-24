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Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Tallahassee: Andrea Arnaboldi sconfitto all’esordio
24/04/2018 23:40 2 commenti
Challenger Tallahassee | Terra | $75.000
1T Clezar – Arnaboldi (0-0) 2 incontro dalle ore 19:00
CH Tallahassee
Guilherme Clezar
6
6
Andrea Arnaboldi
2
4
Vincitore: G. CLEZAR
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
G. Clezar
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Arnaboldi
0-15
0-30
0-40
4-4 → 5-4
G. Clezar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
A. Arnaboldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
G. Clezar
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. Arnaboldi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Clezar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
A. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
G. Clezar
15-0
30-0
40-0
ace
0-1 → 1-1
A. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
G. Clezar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
G. Clezar
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
G. Clezar
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
A. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
G. Clezar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Clezar – Arnaboldi
235. Singles ranking 234.
31. 12. 1992 Birthdate 27. 12. 1987
right Plays left
In caso di vittoria sfiderà al secondo turno
Christian Garin vs [7] Evan King
CH Tallahassee
Christian Garin
6
6
Evan King [7]
0
3
Vincitore: C. GARIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
E. King
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
C. Garin
15-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
E. King
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Garin
15-0
30-0
40-15
2-2 → 3-2
E. King
15-0
30-0
40-0
ace
2-1 → 2-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. King
15-0
30-0
ace
40-0
1-0 → 1-1
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
E. King
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
C. Garin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-0 → 5-0
E. King
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
C. Garin
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 3-0
E. King
15-30
15-40
1-0 → 2-0
E. King
0-0 → 1-0
TAG: Andrea Arnaboldi, Challenger Tallahassee, Challenger Tallahassee 2018
2 commenti
daiiii Arna!
…curioso di vedere se le classifiche contano qualcosa….! 🙂