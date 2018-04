ITF Junior: vittoria per Francesco Passaro in Egitto. Cobolli e Ferrari vincono il doppio in Tunisia

Continuano le vittorie italiane in prove del circuito ITF Junior under 18. Questa settimana ha trionfato nel G4 in Egitto Francesco Passaro (2001), che sta rapidamente scalando le classifiche con un ottimo inizio di stagione ed ora è atteso a prove più importanti in tornei di grado superiore.

Nello stesso torneo semifinale per Gianluca Quinzi (2001), quarti di finale per Mario Organista (2001), terzo turno per Pietro Perego (2001), secondo turno per Riccardo Trione (2002), primo turno per Federico Sereni (2002), Amedeo Jorio (2001) e Giulio Perego (2003), mentre non si è qualificato Giovanni Zaiti (2000). Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Eleonora Alvisi (2003) e primo turno per Asia Serafini (2003).

I tornei più importanti della settimana sono stati due G2 disputati in Bulgaria e Francia. Nel G2 Bulgaro, molto sfortunato Lorenzo Musetti (2002), che in semifinale si è dovuto ritirare per problemi influenzali, che probabilmente lo costringeranno anche a saltare il G1 in programma questa settimana in Francia a cui era iscritto. Nello stesso torneo primo turno per Michele Vianello (2001) e, nel femminile, quarti di finale per Melania Delai (2002) e Martina Biagianti (2001), primo turno per Isabella Tcherkes Zade (2000), mentre non si sono qualificate Alice Amendola (2001) e Aurora Zantedeschi (2000).

Nel G2 francese, poca gloria per i nostri giocatori presenti, solo primo turno per Filippo Speziali (2000), Giulio Zeppieri (2001), Davide Tortora (2000) e Gabriele Bosio (2000), e non si è qualificato Simone Cacciapuoti (2000). Nel femminile, l’unica ragazza presente Giulia Brighi (2001) non si è qualificata.

L’altra vittoria italiana della settimana arriva dal doppio formato dalla coppia Flavio Cobolli e Gianmarco Ferrari, che hanno vinto nel G3 in programma in Tunisia. Nello stesso torneo, in singolare, semifinale per Federico Arnaboldi (2000), quarti di finale per Riccardo Perin (2000) e Gianmarco Ferrari (2000), primo turno per Flavio Cobolli (2002) e non si è qualificato Andrea Cugini (2001).

Nel G4 di Nottingham, in Inghilterra, terzo turno per Lorenzo Rottoli (2002) e Samuel Vincent Ruggeri (2002), secondo turno per Leonardo Malgaroli (2002) e primo turno per Lorenzo Lorusso (2000). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Diletta Cherubini (2002) e primo turno per Greta Medeghini (2001).

Infine in Serbia, nel locale G5, secondo turno per Marcello Serafini (2002), primo turno per Enrico Wood (2002) e non si è qualificato Laurentiu Boici (2000). Nel femminile, quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002), terzo turno per Beatrice Ricci (2003) e Alessandra Simone (2003).





