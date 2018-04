Ufficializzate le wildcard dell’ATP 500 di Barcellona

Il Barcelona Open Banc Sabadell ha annunciato le wild card che prenderanno parte al torneo di settimana prossima. Come ormai noto da oggi, gli organizzatori hanno riservato un invito di lusso a Novak Djokovic per impreziosire il tabellone principali di nomi illustri. Gli altri giocatori che sono stati omaggiati della wild sono gli intramontabili Tommy Robredo e Marcel Granollers più le nuove leve Jaume Munar e Pedro Martinez. Inizialmente avrebbe dovuto ricevere un invito anche Nicola Kuhn ma a causa dell’infortunio subito recentemente ha dovuto rinunciare e posticipare il suo esordio in terra catalana al prossimo anno.

Luca Fiorino