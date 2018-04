Masters 1000 Montecarlo: Marco Cecchinato lotta per un set poi cede a Milos Raonic

Marco Cecchinato esce di scena al secondo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, vittorioso al primo turno su Damir Dzumhur, si arrende a Milos Raonic dopo un primo set molto combattuto e tirato. Il canadese, infatti, si è imposto col punteggio di 7-6(5) 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Il siciliano ha pagato un po’ di inesperienza nella gestione del minibreak di vantaggio nel tie-break del primo set e, una volta perso il parziale, la sensazione è che abbia avvertito di aver perso il treno a sua disposizione. Dall’altre parte delle rete, Milos Raonic ha decisamente cambiato marcia al servizio nel secondo set non concedendo neanche le briciole all’azzurro. Al prossimo turno affronterà il vincente tra Fernando Verdasco e Marin Cilic.

PRIMO SET

Marco Cecchinato rompe il ghiaccio al servizio assicurandosi il primo gioco del match. Milos Raonic, dal par suo, risponde presente con un gran game inaugurale alla battuta in cui serve solamente prime palle in campo e non concede neanche l’ombra di un punto al suo avversario. Il disegno tattico del canadese appare chiaro: come può cerca di spostarsi per incidere col dritto ma deve fare i conti con l’azzurro abile a spostarlo lateralmente nella ricerca di angoli stretti e acuti. Cecchinato lotta e trascina Raonic ai vantaggi sul suo servizio non riuscendo però a procurarsi palle break. La partita è equilibrata ma i grattacapi di Cecchinato sul proprio turno di battuta al momento sono pressoché nulli. Sul punteggio di 4-3 per l’italiano, Raonic chiama il fisioterapista per un problema al ginocchio destro. Al termine del MTO, come se nulla fosse, il canadese si aggrappa al servizio e rimane a contatto di Cecchinato. Nel nono game giungono la prime palle break di tutto il match: Cecchinato è bravo a salvarsi senza lasciare il pallino dello scambio al suo rivale odierno nella prima occasione, nella seconda invece deve ringraziare il canadese, reo di essere un po’ troppo precipitoso nelle scelte adottate. L’allievo di Ivanisevic appare decisamente più in palla e cresciuto dallo stop per il trattamento e il break, che era nell’aria, arriva puntuale nell’undicesimo game. Quando sembrava che Raonic potesse chiudere agevolmente il primo set con il servizio, Cecchinato mostra i denti e allunga il set al tie-break. Si lotta punto a punto ma è l’azzurro a operare il primo allungo grazie a una palla corta sontuosa. Avanti 5-3 nel tie-break, Cecchinato non riesce a salvaguardare il vantaggio e sbaglia un rovescio lungolinea pretenzioso restituendo di fatto il minibreak di vantaggio al canadese. L’inesperienza a questi livelli gioca un brutto scherzo al siciliano. Milos Raonic, infatti, si assicura 4 punti consecutivi al tie-break e in poco meno di un’ora fa calare il sipario sul primo set vincendolo 7-6(5).

SECONDO SET

Milos Raonic apre il set al servizio senza alcun patema d’animo, Cecchinato non demorde e si mostra pronto e reattivo sin da inizio parziale. Il canadese, dal canto suo, alla battuta è a dir poco incontenibile: zero punti persi in due giochi e 5 ace totali scagliati. Le difficoltà del qualificato azzurro ora sono di gran lunga maggiori rispetto a inizio incontro. Altra palla break concessa e polverizzata. Cecchinato salva la pelle col servizio e rimane a contatto di un Raonic decisamente in ripresa, capace di sfornare altri 3 ace nel turno di battuta che lo porta sul 3-2. Il siciliano ha oramai perso in brillantezza e precisione nella sua manovra da fondo mentre il canadese è bravo ora a palleggiare limitando gli errori. Milos Raonic strappa il servizio a Cecchinato e attraverso una condotta di gara ora maggiormente propositiva si ritrova a condurre sul 4-2. Il tennista nativo di Podgorica ha rispolverato magicamente la battuta smaritta nel primo set. Adesso riuscire solamente a vincere un punto in ribattuta sembra essere un’impresa senza eguali. Il canadese consolida il break di vantaggio e guida sul 5-2, ad un solo passo dall’accesso al terzo turno. Il treno per l’azzurro oramai è passato e Raonic ha fretta di chiudere. Il canadese archivia la pratica col punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 25 minuti di gioco.

Luca Fiorino