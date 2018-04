Masters 1000 Montecarlo: Andreas Seppi supera Kyle Edmund in tre set e si regala Garcia Lopez

Buona la prima per Andreas Seppi al Masters 1000 di Montecarlo. L’altoatesino, autore di un terzo set di alto livello, si sbarazza di Kyle Edmund col punteggio di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 3 minuti di gioco e si prende una piccola rivincita nel remake della sfida giocatasi a Melbourne. Una partita quest’oggi dai diversi volti e risvolti. L’azzurro, infatti, è stato bravo ad inizio match ad approfittare della quantità spropositata di gratuiti del britannico e al contempo pronto a risalire la china nel terzo parziale in un momento in cui, dopo un secondo set sottotono, sembrava che Edmund potesse prendere il sopravvento. Una maggiore incisività del rovescio lungolinea accompagnato da un avanzamento del proprio raggio d’azione e da un atteggiamento meno conservativo ha permesso ad Andreas di vincere con merito il match e di approdare allo step successivo. Al secondo turno del Masters 1000 monegasco, l’azzurro incontrerà il lucky loser Guillermo Garcia Lopez, battuto nelle qualificazioni da Marco Cecchinato e ripescato in main draw per via del forfait di Pablo Carreno Busta dal tabellone principale.

PRIMO SET

Il set si apre con tre palle break consecutive a favore di Kyle Edmund. Andreas Seppi reagisce immediatamente ed è bravo a venire a capo del game d’apertura grazie al servizio e all’imprecisione da fondo del britannico. Successivamente, sulla falsa riga del gioco inaugurale, l’altoatesino si costruisce le basi per andare avanti di un break ma non sfrutta le due chance a sua disposizione. Il gioco è spezzettato con poche soluzioni vincenti degne di nota e qualche errore di troppo. Dopo aver tenuto il servizio senza troppi patemi, Andreas opera il break nel quarto gioco complice una palla steccata e un dritto inside-out fuori misura del britannico. Con il terzo ace sfornato nell’incontro, Seppi consolida il break di vantaggio con assoluta fermezza e si porta sul 4-1. Edmund, dal par suo, è tutt’altro che solido, a differenza del suo rivale che da fondocampo mostra maggiore regolarità. Con l’ennesimo gratuito nel match col dritto, il britannico cede per la seconda volta la battuta e consegna idealmente a Seppi le chiavi del primo set. L’altoatesino, chiamato a servire per archiviare la prima frazione, gioca un game disastroso e restituisce uno dei due break di vantaggio. Edmund risponde presente conquistando il proprio turno di battuta in quello che pare avere le sembianze di un game interlocutorio. Andreas Seppi questa volta non si lascia pregare e mette le mani sul primo parziale. L’azzurro si aggiudica il primo set col punteggio di 6-3 in 34 minuti di gioco.

SECONDO SET

Kyle Edmund battezza al meglio il secondo set ritrovando un pizzico di fiducia e maggiore incisività alla battuta. Nel game successivo il britannico si procura una palla break ma deve fare i conti con un Seppi attento e ordinato. L’azzurro risale la china, tiene botta col dritto e pareggia i conti sull’1-1. Edmund sembra in crescita, non solo col servizio, ed è ora in grado di pungere l’altoatesino specialmente col suo dritto carico e pesante. Quest’oggi Andreas ha il merito di estrarre il meglio del suo repertorio tennistico nei momenti di difficoltà e allora, anche questa volta, scongiura il pericolo e annulla le due chance di break rimanendo saldamente a contatto. È un continuo sali e scendi con pochi vincenti da ambo le parti e tante occasioni mancate. Edmund è incostante e sciupone, Andreas invece decisamente più concreto e abile a giocare i punti chiave. Il britannico si divora la quarta palla break complessiva del set e vede svanire dalle mani l’ennesima possibilità di allungo. Si procede on serve con Edmund mai impensierito al servizio – 3 punti lasciati per strada nel set – e con un Seppi non centrato e in difficoltà nel difendere i propri turni di battuta. Il britannico risulta essere maggiormente aggressivo e più costante nelle sue trame da fondo, al contrario Seppi accusa il colpo ed inizia a sbagliare più del consentito in particolar modo col rovescio. Il dodicesimo risulta fatale per l’altoatesino, d’altronde i segnali erano ormai piuttosto chiari. Kyle Edmund si assicura con merito il secondo set per 7-5 e rimanda ogni discorso al terzo e decisivo set.

TERZO SET

Il terzo parziale ha inizio con Edmund al servizio. Seppi si rende protagonista di un avvio di set arrembante in cui riesce finalmente a guadagnare campo con colpi più penetranti e a verticalizzare con maggiore regolarità. Nonostante le tre palle break nel game d’apertura e un gioco ora decisamente più propositivo, l’azzurro non si dimostra letale come dovrebbe e permette al britannico di cominciare la frazione col naso avanti. L’altoatesino concede una palla break nel game successivo ma la cancella sapientemente operando il riaggancio. Sulle ali dell’entusiasmo, l’azzurro impenna il livello qualitativo delle proprie trame offensive e piazza anche il break nel terzo gioco servendosi di un rovescio lungolinea splendido e sfruttando un errore da fondo del semifinalista degli Australian Open. Andreas ha avanzato il proprio raggio d’azione ed è in grado di togliere il tempo ad Edmund giocando più d’anticipo e profondo. L’azzurro, chiamato a servire per confermare il break appena strappato, incrementa il vantaggio e si porta sul 3-1 senza troppe storie. Kyle Edmund prova a rimanere in scia e tiene a sua volta la battuta ma con un break di ritardo da dover recuperare. Seppi respinge ogni tentativo di rimonta del britannico disegnando sontuosi rovesci lungolinea e sale sul 4-2 mostrando gran sicurezza. Forte del break di vantaggio, Andreas gioca in maniera ancora più sciolta e disinvolta, fattori che gli permettono di strappare il servizio ad Edmund e di andare a servire per il match. Andreas Seppi sbriga la pratica Kyle Edmund col punteggio finale di 6-3 5-7 6-2 in 2 ore e 3 minuti di gioco.

Luca Fiorino