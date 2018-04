Masters 1000 Monte Carlo: I risultati del Day 1. Andreas Seppi e Marco Cecchinato superano le qualificazioni

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Bedene, Aljaz vs (LL) Basic, Mirza

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs Khachanov, Karen

(WC) Simon, Gilles vs (16) Mannarino, Adrian

(9) Djokovic, Novak vs (Q) Lajovic, Dusan

Coric, Borna vs Benneteau, Julien

Rublev, Andrey vs Haase, Robin

Bye vs (5) Thiem, Dominic

(4) Dimitrov, Grigor vs Bye

(Q) Herbert, Pierre-Hugues vs Lorenzi, Paolo

Sandgren, Tennys vs Kohlschreiber, Philipp

Donaldson, Jared vs (15) Ramos-Vinolas, Albert

(11) Bautista Agut, Roberto vs Gojowczyk, Peter

Paire, Benoit vs Lopez, Feliciano

Shapovalov, Denis vs (Q) Tsitsipas, Stefanos

Bye vs (6) Goffin, David

(7) Pouille, Lucas vs Bye

Zverev, Mischa vs (WC) Auger-Aliassime, Felix

(Q) Chardy, Jeremy vs Gasquet, Richard

Pella, Guido vs (10) Schwartzman, Diego

(13) Fognini, Fabio vs (Q) Ivashka, Ilya

Sugita, Yuichi vs Struff, Jan-Lennard

(LL) Mayer, Florian vs Muller, Gilles

Bye vs (3) Zverev, Alexander

(8) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Edmund, Kyle vs (Q) Seppi, Andreas

Fucsovics, Marton vs Medvedev, Daniil

Nishikori, Kei vs (12) Berdych, Tomas

(14) Raonic, Milos vs (WC) Catarina, Lucas

Dzumhur, Damir vs (Q) Cecchinato, Marco

Verdasco, Fernando vs Cuevas, Pablo

Bye vs (2) Cilic, Marin

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.872.105 – TDQ e 1° Turno Md

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs [14] Mirza Basic



ATP Monte Carlo Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 6 Mirza Basic [14] Mirza Basic [14] 1 4 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 M. Basic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 5-1 → 6-1 M. Basic 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Thanasi Kokkinakis vs Karen Khachanov



ATP Monte Carlo Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 5 4 Karen Khachanov Karen Khachanov 7 6 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Mischa Zverev vs [WC] Felix Auger-Aliassime



ATP Monte Carlo Mischa Zverev Mischa Zverev 0 6 4 Felix Auger-Aliassime • Felix Auger-Aliassime 15 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 15-0 4-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

4. Marton Fucsovics vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Guillermo Garcia-Lopez vs Marco Cecchinato



ATP Monte Carlo Guillermo Garcia-Lopez [2] Guillermo Garcia-Lopez [2] 4 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Nicolas Mahut vs [10] Jeremy Chardy (non prima ore: 12:30)



ATP Monte Carlo Nicolas Mahut Nicolas Mahut 4 1 Jeremy Chardy [10] Jeremy Chardy [10] 6 6 Vincitore: J. CHARDY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-5 → 1-6 N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-5 → 1-5 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Chardy 15-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Chardy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Mahut 0-15 df 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Lucas Pouille / Andrey Rublev vs Raven Klaasen / Michael Venus



ATP Monte Carlo Lucas Pouille / Andrey Rublev Lucas Pouille / Andrey Rublev 1 1 Raven Klaasen / Michael Venus Raven Klaasen / Michael Venus 6 6 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Pouille / Rublev 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 L. Pouille / Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 L. Pouille / Rublev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 0-2 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Pouille / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 L. Pouille / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 L. Pouille / Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Venus 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Pouille / Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP Monte Carlo Feliciano Lopez / Marc Lopez • Feliciano Lopez / Marc Lopez 40 3 3 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 15 6 3 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez / Lopez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

COURT 9 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Andreas Seppi vs Marcel Granollers



ATP Monte Carlo Andreas Seppi [1] Andreas Seppi [1] 6 6 Marcel Granollers Marcel Granollers 3 3 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Granollers 15-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [6] Florian Mayer vs Ilya Ivashka



ATP Monte Carlo Florian Mayer [6] Florian Mayer [6] 5 0 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 7 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Mayer 0-15 0-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Ivashka 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

COURT 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andrej Martin vs [9] Pierre-Hugues Herbert



ATP Monte Carlo Andrej Martin Andrej Martin 3 3 Pierre-Hugues Herbert [9] Pierre-Hugues Herbert [9] 6 6 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Martin 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-5 → 3-6 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Martin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Martin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Sergiy Stakhovsky vs [12] Dusan Lajovic