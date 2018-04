Garbine Muguruza ufficializza il calendario dei tornei su terra

Garbine Muguruza, fresca vincitrice settimana scorsa del suo primo titolo stagionale a Monterrey, ha annunciato la propria programmazione in vista dei prossimi tornei sulla terra battuta. La numero tre del mondo, infatti, risponderà alla convocazione per la prossima sfida di Fed Cup a Murcia tra Spagna e Paraguay valevole per i play off di World Group II. Dopodiché i suoi fan avranno modo di ammirarla a Stoccarda, Madrid, Roma e Parigi. La spagnola, eccezion fatta per il Roland Garros due anni fa, non ha mai vinto ancora nessuno di questi titoli. Sarà la volta buona?