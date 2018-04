Challenger Barletta: I risultati dei Quarti di Finale. Simone Bolelli centra le semifinali. Ok Moroni. Fuori Donati (Video)

Un italiano che avanza ed un altro che si ferma. Simone Bolelli vola in semifinale, mentre si ferma ai quarti l’esperienza di Matteo Donati al Challenger Atp di Barletta, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”. Costanza e qualità sono le caratteristiche messe in mostra da Bolelli nel torneo internazionale da 43.000 euro di montepremi. L’italiano passa il turno grazie al ritiro del croato Viktor Galovic, ma stava già conducendo la partita dopo un primo set vinto 62, ed il secondo avviato al meglio con l’uno a zero di partenza, prima dello stop forzato. Bolelli incontrerà nella semifinale il vincente del match tra l’italiano Gian Marco Moroni e lo spagnolo Daniel Gimeno-Traver, che si sfidano oggi pomeriggio sul campo centrale della struttura di Barletta.

E’ andata male, invece, a Donati che ha tenuto il passo del rivale spagnolo Jaume Munar, venendo meno nei momenti cruciali del match. Primo set tirato ma perso per 64. Stesso discorso nel secondo parziale ceduto per 76. L’iberico affronterà in semifinale l’argentino Marco Trungelliti che, nei quarti di finale, ha avuto la meglio sul portoghese Goncalo Oliveira. Match mai messo in discussione e la conferma è arrivata dai parziali: 61 nel primo e 63 nel secondo.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – Quarti di Finale

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jaume Munar vs [WC] Matteo Donati



CH Barletta Jaume Munar Jaume Munar 6 7 Matteo Donati Matteo Donati 4 6 Vincitore: J. MUNAR

2. Simone Bolelli vs Viktor Galovic



CH Barletta Simone Bolelli • Simone Bolelli 0 6 1 Viktor Galovic Viktor Galovic 0 2 0 Vincitore: S. BOLELLI per ritiro

3. [Q] Daniel Gimeno-Traver vs [WC] Gian Marco Moroni (non prima ore: 16:00)



CH Barletta Daniel Gimeno-Traver Daniel Gimeno-Traver 3 4 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 Vincitore: G. MORONI

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Marco Trungelliti vs Goncalo Oliveira



CH Barletta Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 6 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 1 3 Vincitore: M. TRUNGELLITI

2. [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs Goncalo Oliveira / David Pel (non prima ore: 15:00)