L’ItalDavis perde contro la Francia: il rammarico è tanto

La sensazione è che questa volta si potesse fare di più, vuoi per il fatto di incontrare un avversario a ranghi ridotti e più “abbordabile” del solito, vuoi per la possibilità di schierare il nostro numero 1 vero leone Davis, vuoi per la superficie favorevole e favorita o per il fatto semplicemente di giocare in casa e poter contare sulla carta (la scelta di Genova a due passi dal confine è alquanto discutibile per me…) sul fattore tifo sugli spalti, per una serie di elementi che sembravano darci più di una speranza.

Invece è arrivata una sconfitta senza appello e che sa, almeno per il sottoscritto, di occasione tremendamente persa.

Continuo a pensare che Travaglia andasse portato, perché già testato sulla lunga distanza dei 3 set su 5 e soprattutto perché allo stato attuale dei fatti la sua condizione è sicuramente migliore di quella di Lorenzi. Schierarlo contro Chardy o contro il Pouille del primo giorno avrebbe potuto essere una bella arma a disposizione dei nostri e scombussolato i piani di un sempre carismatico Noah (voto 8).

Ancora poco coraggio per il nostro capitano Barazzutti, alle prese nuovamente con scelte fatte guardando la classifica e rispettando la storia dei giocatori: serviva coraggio e l’ardore di sparigliare le carte in tavola. Piccola nota personale: mi piacerebbe vederlo meno “tranquillo” in panchina e questa volta come non mai, non vale la frase “aveva le mani legate e ha fatto scelte obbligate”. Un capitano non giocatore deve trovare sempre il modo di mandare in crisi la squadra avversaria, non offrirgli un piano prevedibile. Voto che di conseguenza è basso: 4.

Fabio Fognini ha giocato anche questa volta 3 match ma questa volta ha deluso, soprattutto nella giornata spesso cruciale del doppio. Chiamato nuovamente a fare gli straordinari, ha giocato bene il primo giorno contro Chardy (voto 5), fatto male in doppio contro i collaudati francesi Mahut – Herbert (voto 8) e deluso contro Pouille l’ultimo giorno (voto 8.5 per il francese, con due punti fondamentali vinti fuori casa e dimostrando di valere ampiamente l’attuale top10). Voto: 6.5, perché se siamo stati in corsa fino alla domenica lo dobbiamo soprattutto a lui, anche se non possiamo pensare sempre di vincere un turno Davis contando sulle fatiche del Fogna nazionale.

Andreas Seppi ha giocato solo il primo singolare del primo giorno e contro Pouille ha buttato in campo anima e cuore, come suo solito. L’avversario era da azzannare quando ha recuperato uno svantaggio di due set a zero ma sul più bello il piano è…fallito. Stanchezza, condizione in progress o semplicemente l’avversario che è salito di livello? Voto: 5.5.

Simone Bolelli tante volte in doppio insieme all’amico fraterno Fognini ci ha tolto le castagne dal fuoco ma a Genova è apparso completamente in balia degli avversari. Se il campo è il mezzo per valutare le gesta di uno sportivo, il voto per Simone non può che essere basso: 4.5.

Amarezza e rammarico, ecco cosa mi rimane in dote dall’ultimo weekend di Coppa Davis.





Alessandro Orecchio