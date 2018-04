ATP Marrakech: Richard Gasquet batte Thomas Fabbiano in due set

Si arresta al primo turno la corsa di Thomas Fabbiano nel torneo ATP 250 di Marrakech.

Sul Campo Centrale del Royal Tennis Club de Marrakech, Richard Gasquet si è imposto sul giocatore azzurro col punteggio di 6-1 7-6(2) in un’ora e 27 minuti di gioco e al prossimo ostacolo se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez e il qualificato Calvin Hemery.

L’unica tappa marocchina del circuito maggiore vedrà, quindi, l’ex numero sette del mondo tra i migliori sedici della competizione. Gasquet, che non vinceva un match a livello ATP addirittura da inizio febbraio (torneo di Montpellier), è riuscito a fermare il tennista pugliese che, purtroppo, è arrivato a quota quattro sconfitte consecutive. Il 28enne di Grottaglie ha perso al secondo turno ad Indian Wells contro Jack Sock e all’esordio a Irving (contro Chrysochos) e Miami (contro Basilashvili, domani avversario di Matteo Berrettini), oltre che appunto questa sera a Marrakech con il francese.

PRIMO SET – Non c’è storia nella frazione d’apertura: Richard Gasquet comanda il gioco su un Fabbiano falloso e tutt’altro che incisivo. Sullo 0-4, l’azzurro prova disperatamente a riaprire i conti, annulla una palla dello 0-5 e si sblocca, prima di cedere nuovamente la battuta nel settimo game. Dopo poco più di trenta minuti, è 6-1 Gasquet senza discussione.

SECONDO SET – Thomas Fabbiano entra in partita nella seconda frazione. Il pugliese realizza il break nel primo gioco e allunga fino al 2-0, ma Gasquet rimane in scia e nell’ottavo gioco piazza il controbreak. Sulla situazione di quattro pari, guizzo dell’italiano che si porta avanti per 5-4 e si garantisce l’opportunità di servire per allungare il match al terzo: avanti per 30-0, a due punti dal set decisivo, l’azzurro perde le staffe e permette al transalpino di tornare in carreggiata.

Sul 6-6, Fabbiano ottiene il minibreak in apertura, ma Gasquet conquista i successivi cinque punti e, di fatto, mette una seria ipoteca sul tiebreak che vince per sette punti a due.