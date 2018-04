Coppa Davis 2018, domani il sorteggio Play-Off: ecco le squadre al via

L’International Tennis Federation ha comunicato che il sorteggio dei Play-Off di Coppa Davis 2018 si terrà martedì 10 aprile a Londra ed avrà inizio alle ore 10 locali (le 11 in Italia).

Otto delle sedici squadre al via saranno fra le teste di serie: a far fede è il ranking per nazioni pubblicato nella giornata odierna.

TESTE DI SERIE:

1- Argentina

2- Gran Bretagna

3- Australia

4- Svizzera

5- Serbia

6- Canada

7- Repubblica Ceca

8- Giappone

NON TESTE DI SERIE:

Austria

Bosnia-Herzegovina

Colombia

Ungheria

India

Olanda

Svezia

Uzbekistan

I Play-Off si giocheranno tra il 14 e il 16 settembre 2018, in contemporanea con le semifinali del World Group. Le otto nazioni che risulteranno vincitrici potranno prendere parte al tabellone principale della prossima edizione, mentre le perdenti giocheranno nel Group I.

Lorenzo Carini