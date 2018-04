WTA Bogotà: I risultati del Day 1. Jasmine Paolini al secondo turno

Jasmine Paolini ha esordito vittoriosamente nel torneo WTA International di Bogotà.

La 22enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 151 del ranking mondiale, ha battuto per 60 62, in in un’ora e sette minuti di partita, l’australiana Lizette Cabrera, numero 159 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Al secondo turno, raggiunti per la prima volta in carriera nel circuito maggiore, la Paolini attende la vincente del match tra la paraguaiana Veronica Cepede Royg, numero 84 Wta e quarta favorita del seeding, e la colombiana Emiliana Arango, numero 510 del ranking mondiale.

WTA Bogota International | Terra | $250.000 – 1° Turno

Campo Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tereza Martincova vs [WC] Maria Herazo Gonzalez



WTA Bogota Tereza Martincova Tereza Martincova 4 6 3 Maria Herazo Gonzalez Maria Herazo Gonzalez 6 1 6 Vincitore: M. HERAZO GONZALEZ

2. [1] Tatjana Maria vs Georgina Garcia Perez (non prima ore: 18:30)



WTA Bogota Tatjana Maria [1] Tatjana Maria [1] 6 6 Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 3 2 Vincitore: T. MARIA

3. Anna Blinkova vs [WC] Maria Camila Osorio Serrano



WTA Bogota Anna Blinkova Anna Blinkova 6 6 Maria Camila Osorio Serrano Maria Camila Osorio Serrano 2 4 Vincitore: A. BLINKOVA

4. [1] Nao Hibino / Miyu Kato vs [O] Mariana Duque-Mariño / Nadia Podoroska



WTA Bogota Nao Hibino / Miyu Kato [1] Nao Hibino / Miyu Kato [1] 15 2 Mariana Duque-Mariño / Nadia Podoroska • Mariana Duque-Mariño / Nadia Podoroska 15 0 Match sospeso - Pioggia

Campo 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ysaline Bonaventure vs [3] Johanna Larsson



WTA Bogota Ysaline Bonaventure Ysaline Bonaventure 6 1 Johanna Larsson [3] Johanna Larsson [3] 7 6 Vincitore: J. LARSSON

2. Irina Falconi vs Anna Karolina Schmiedlova



WTA Bogota Irina Falconi Irina Falconi 5 6 1 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 7 0 6 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA

3. [Q] Lizette Cabrera vs Jasmine Paolini



WTA Bogota Lizette Cabrera Lizette Cabrera 0 2 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: J. PAOLINI

Campo 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Daniela Seguel vs Nicole Gibbs



WTA Bogota Daniela Seguel Daniela Seguel 6 6 Nicole Gibbs Nicole Gibbs 2 2 Vincitore: D. SEGUEL

2. [WC] Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo vs Jacqueline Cako / Cornelia Lister (non prima ore: 19:00)



WTA Bogota Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo Maria Herazo Gonzalez / Yuliana Lizarazo 0 1 Jacqueline Cako / Cornelia Lister • Jacqueline Cako / Cornelia Lister 0 0 Match sospeso - Pioggia

3. [O] Nicole Gibbs / Carol Zhao vs [3] Lara Arruabarrena / Alison Riske



WTA Bogota Nicole Gibbs / Carol Zhao Nicole Gibbs / Carol Zhao 6 0 Lara Arruabarrena / Alison Riske [3] Lara Arruabarrena / Alison Riske [3] 7 6 Vincitori: ARRUABARRENA / RISKE

4. [4] Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria vs Ysaline Bonaventure / Victoria Rodriguez