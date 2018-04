La Giorgi salta gli Internazionali di Roma: una storia in cui non vince nessuno

Camila Giorgi non si è iscritta agli Internazionali di Roma, l’entry list ufficiale racconta l’ennesimo strappo fra la tennista marchigiana e il torneo di casa. Non si tratta di amore non corrisposto fra l’italiana e il torneo di Roma perchè dietro, come facilmente immaginabile, ci sono i contrasti con la Fit. Peccato, perché perdiamo allo stato attuale dei fatti, la nostra miglior giocatrice.

È vero che Camila non sarebbe entrata direttamente nel main draw ma con tutta probabilità non giocherà nemmeno le quali: notizia assai triste per il movimento tennistico italiano, perché nel torneo più importante della stagione giocato in Italia nessuna tennista per classifica merita l’accesso diretto e la nostra punta di diamante non ha voglia di giocarlo. Ci sarebbero le wild card, ma qualcosa mi dice che la Giorgi non sarà la destinataria di nessun invito…

Un rapporto difficile quello fra Camila e la Federazione, caratteri difficilmente compatibili, l’ombra di un padre allenatore dal peso importante (per alcuni ingombrante…) e una serie di dissidi, incomprensioni riguardo l’impiego in Fed Cup, scoppiati con l’ultima lite e la richiesta da parte della Fit della restituzione di un prestito concesso all’italiana. Le due parti in gioco non si piacciono, con la Federazione che a mio avviso ha attuato più sull’onda di sentimenti e rancori piuttosto che essere guidata dal bisogno di fare il bene per il movimento tennistico che rappresenta. Una storia triste ma non certo l’unico caso a livello internazionale (i cugini francesi non ne sono di certo immuni…), anche se in questo caso mal comune NON fa mezzo gaudio.

La Giorgi è una tennista che divide il tifo, fra chi la adora e chi poco la tollera per i suoi atteggiamenti riservati e schivi, con un padre scelto come allenatore e che per molti è il responsabile del suo NON salto di qualità: ammesso che personalmente credo che ogni giocatore sia libero di scegliere per vari motivi la propria guida tecnica, l’attenzione in questo momento va posta sul braccio di ferro Fit/clan Giorgi, una battaglia che trovo poco edificante e assai controproducente. In tal senso la conseguente assenza di Camila al torneo di Roma non rappresenta qualcosa di sorprendente ma solo la ciliegina su una torta assai amara: una situazione in cui perdiamo tutti e non vince proprio nessuno.

Alessandro Orecchio