Challenger Barletta: I risultati del Day 1. Gaio sconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni

Nemmeno la pioggia è riuscita a frenare l’entusiasmo che ruota intorno al Challenger Atp di Barletta. Solo un piccolo break in mattinata ha interrotto le gare, nel primo giorno riservato al tabellone principale. Pronostici rispettati per le sfide andate in scena sulla terra rossa del circolo “Hugo Simmen”. La testa di serie numero 5, il tedesco Yannick Maden, ha superato agevolmente il francese Benjamin Bonzi in due set (62, 60). Non ha incontrato difficoltà anche il belga Kimmer Coppejans che si è aggiudicato la sfida con il francese Maxime Chazal in due set (62, 61). Un po’ più combattuti I match vinti dallo spagnolo Daniel Gimeno Traver e dall’ungherese Zsombor Piros: l’iberico ha battuto il tedesco Oscar Otte (62, 64), mentre il magiaro ha avuto la meglio (64, 75) sul serbo Marko Tepavac. Nel pomeriggio in campo i primi italiani, in una sfida contro l’Argentina. Federico Gaio sfiderà il sudamericano Marco Trungelliti, mentre Matteo Donati se la vedrà con Guido Andreozzi.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – TDQ e 1° Turno Md

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Oscar Otte vs [6] Daniel Gimeno-Traver



CH Barletta Oscar Otte [1] Oscar Otte [1] 2 4 Daniel Gimeno-Traver [6] Daniel Gimeno-Traver [6] 6 6 Vincitore: D. GIMENO-TRAVER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O. Otte 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 O. Otte 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 O. Otte 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Gimeno-Traver 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Benjamin Bonzi vs [5] Yannick Maden (non prima ore: 12:00)



CH Barletta Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 2 0 Yannick Maden [5] Yannick Maden [5] 6 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Maden 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-5 → 0-6 B. Bonzi 0-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 B. Bonzi 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Jaume Munar vs Felix Auger-Aliassime



CH Barletta Jaume Munar Jaume Munar 7 4 7 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 5 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-40 15-40 ace 6-5 → 7-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Matteo Donati vs Guido Andreozzi



CH Barletta Matteo Donati • Matteo Donati 0 2 6 1 Guido Andreozzi Guido Andreozzi 0 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Donati 1-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 2-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Donati 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zsombor Piros vs Marko Tepavac



CH Barletta Zsombor Piros Zsombor Piros 6 7 Marko Tepavac Marko Tepavac 4 5 Vincitore: Z. PIROS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Tepavac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Tepavac 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 M. Tepavac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 M. Tepavac 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Tepavac 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 A-40 ace 1-2 → 1-3 Z. Piros 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Tepavac 0-15 df 0-30 df 5-4 → 6-4 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Tepavac 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Tepavac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Tepavac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Tepavac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Piros 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Marco Trungelliti vs [7] Federico Gaio



CH Barletta Marco Trungelliti [3] Marco Trungelliti [3] 4 6 6 Federico Gaio [7] Federico Gaio [7] 6 4 3 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Trungelliti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Gaio 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort vs [WC] Luca Scelzi / Giuseppe Tresca (non prima ore: 12:00)



CH Barletta Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort 7 6 Luca Scelzi / Giuseppe Tresca Luca Scelzi / Giuseppe Tresca 6 1 Vincitori: MARTOS GORNES / VERVOORT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Scelzi / Tresca 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-1 → 5-1 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Scelzi / Tresca 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 L. Scelzi / Tresca 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Scelzi / Tresca 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Scelzi / Tresca 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 L. Scelzi / Tresca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Scelzi / Tresca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-3 → 2-3 S. Martos Gornes / Vervoort 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 L. Scelzi / Tresca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 1-2 S. Martos Gornes / Vervoort 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. Scelzi / Tresca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Andrea Guerrieri / Stefano Travaglia vs Goncalo Oliveira / David Pel (non prima ore: 14:00)



CH Barletta Andrea Guerrieri / Stefano Travaglia Andrea Guerrieri / Stefano Travaglia 7 3 9 Goncalo Oliveira / David Pel Goncalo Oliveira / David Pel 5 6 11 Vincitori: OLIVEIRA / PEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 G. Oliveira / Pel 0-1 G. Oliveira / Pel 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-5 → 3-6 G. Oliveira / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Guerrieri / Travaglia 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Oliveira / Pel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 df 6-5 → 7-5 A. Guerrieri / Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 G. Oliveira / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Guerrieri / Travaglia 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 G. Oliveira / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Oliveira / Pel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Guerrieri / Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Oliveira / Pel 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 G. Oliveira / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Guerrieri / Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maxime Chazal vs [5] Kimmer Coppejans



CH Barletta Maxime Chazal Maxime Chazal 2 1 Kimmer Coppejans [5] Kimmer Coppejans [5] 6 6 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Chazal 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-4 → 1-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Chazal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Chazal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Chazal 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 2-5 → 2-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 M. Chazal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Chazal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Chazal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Andreas Mies / Andreas Siljestrom (non prima ore: 12:00)



CH Barletta Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 6 6 Andreas Mies / Andreas Siljestrom Andreas Mies / Andreas Siljestrom 3 4 Vincitori: BALDI / PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Baldi / Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mies / Siljestrom 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Mies / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 4-3 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Mies / Siljestrom 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mies / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Mies / Siljestrom 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Mies / Siljestrom 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Mies / Siljestrom 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Mies / Siljestrom 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Mies / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Alessandro Motti / Andrea Vavassori