Da Barletta: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Prende forma il quadro delle qualificazioni all’edizione 2018 al Main Draw del Challenger di tennis “Città della Disfida- Trofeo Selezione Casillo”. Nella giornata di oggi, con tribune che già hanno presentato una piacevole cornice di pubblico, sui campi del Circolo Tennis Hugo Simmen, hanno conquistato il pass per il tabellone principale anche l’argentino Marco Trungelliti e il belga Kimmer Coppejans. Giornata in chiaroscuro per i colori azzurri: Federico Gaio supera lo scoglio delle eliminatorie regolando in due set il francese Muller, mentre Cristian Carli e Gianluca Di Nicola hanno ceduto rispettivamente a Trungelliti e al serbo Marko Tepavac.

Il Main Draw vede intanto cambiare uno dei protagonisti: a dare forfait l’austriaco Dennis Novak, complice un infortunio al gomito. Sarà sostituito da una lucky loser proveniente dalle qualificazioni Assenza che fa la somma con quelle della wild card Lukas Rosol (frenato dall’influenza) e la testa di serie n.8 Jozef Kovalic (bloccato da un infortunio), comunicate questa mattina. Rosol sarà sostituito da una lucky loser proveniente dalle qualificazioni, mentre il posto di Kovalic sarà preso da Lorenzo Sonego che è la testa di serie n.9, con l’inserimento nel main draw di un’altra lucky loser dalle qualificazioni. L’italiano sfiderà il portoghese Joao Domingues. Domani start delle partite alle 10, con gli ultimi match del tabellone di qualificazione e il via al Main Draw di Singolare e Doppio. Ingresso gratuito.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Oscar Otte vs [6] Daniel Gimeno-Traver

2. Benjamin Bonzi vs [5] Yannick Maden (non prima ore: 12:00)

3. Jaume Munar vs Felix Auger-Aliassime

4. [WC] Matteo Donati vs Guido Andreozzi

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zsombor Piros vs Marko Tepavac

2. [3] Marco Trungelliti vs [7] Federico Gaio

3. Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort vs [WC] Luca Scelzi / Giuseppe Tresca (non prima ore: 12:00)

4. [WC] Andrea Guerrieri / Stefano Travaglia vs Goncalo Oliveira / David Pel (non prima ore: 14:00)

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maxime Chazal vs [5] Kimmer Coppejans

2. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Andreas Mies / Andreas Siljestrom (non prima ore: 12:00)

3. [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Alessandro Motti / Andrea Vavassori