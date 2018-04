Marin Cilic spiazza tutti: “Se vinco la Coppa Davis lascio la nazionale”

La Croazia è ad una sola vittoria dall’approdo alle semifinali di Coppa Davis 2018. In questo weekend, tanto per cambiare, il leader indiscusso della squadra guidata da Željko Krajan continua ad essere Marin Cilic. Il vincitore degli Us Open 2014 ha letteralmente asfaltato Dmitry Popko e oggi contro Mikhail Kukushkin potrebbe regalare la qualificazione alla propria squadra ovviando alla battuta d’arresto del compagno Coric. Tutto perfetto, se non fosse che lo stesso Cilic abbia letteralmente lasciato senza parole i presenti nel corso dell’ultima conferenza stampa tenutasi a Varazdin. Il numero uno di Croazia, infatti, ha gelato i media paventando un possibile addio alla Nazionale in caso di successo a fine anno.

“Se dovessimo quest’anno vincere la Coppa Davis, vorrà dire che mi potrà dedicare unicamente alla mia carriera in singolare – ha sentenziato Cilic –. Così potrei avere più tempo per ritrovare la condizione, riposarmi e prepararmi al meglio delle mie possibilità per i tornei”.

Il tennista nativo di Medjugorje si è anche espresso favorevolmente sul cambiamento radicale su cui sia l’ITF che David Haggerty in prima persona sembra si stiano muovendo.

“A mio avviso è una buona proposta, l’unica cosa negativa è che non si giocherà in casa davanti al proprio pubblico. Dal punto di vista economico potrebbe essere una svolta: una federazione come quella croata potrebbe avere un ritorno che solitamente guadagna in non più di due o tre anni. Penso sia giunto il momento di cambiare qualcosa”.