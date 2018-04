Accordo con Italgas: sarà il team sponsor di Coppa Davis e Fed Cup sino al 2019

Italgas, società leader in Italia nel settore della distribuzione cittadina del gas naturale e terzo operatore in Europa, sarà team sponsor delle Nazionali italiane maschile e femminile di tennis nelle competizioni di Coppa Davis e Fed Cup per il 2018 e il 2019. Quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano, Italgas genera un fatturato di oltre 1000 milioni di euro e conta ben 3570 dipendenti.