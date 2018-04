Coppa Davis: titani sconfitti 2-1 contro Cipro

Nel secondo incontro del girone B di Coppa Davis, gruppo III Europa, in svolgimento sui campi del Tennis Club Lokomotiv a Plvdiv, in Bulgaria, è arrivata un’altra sconfitta per la Nazionale Sammarinese, che ha ceduto 2-1 contro Cipro. Una sconfitta, però, che lascia un po’ di amaro in bocca.

Dopo il primo singolare nel quale il giovane Antoine Barbieri non ha potuto nulla contro il forte avversario cipriota Chrysochos, nel secondo singolare Marco De Rossi, che all’esordio contro Monaco aveva riposato per via di un affaticamento alla gamba, ha vinto un bel match contro Efstathiou, sconfitto con il punteggio di 6-4 7-5. Purtroppo, però, nella metà del secondo set il fastidio alla gamba è tornato a farsi sentire e la punta di diamante della Nazionale Sammarinese ha preferito non scendere in campo nel doppio. Peccato perché se ci avesse provato probabilmente ci sarebbe stata qualche chance in più di aggiudicarsi il match contro Cipro, cosa che, seppur con grande impegno, non sono riusciti a fare i giovani Tommaso Simoncini e Filippo Tommesani, superati con un doppio 6-1 dal doppio cipriota Chrysochos – Neos.

L’augurio è che De Rossi possa riprendersi per l’ultima sfida del girone, quella contro Andorra, in programma domani, da cui dipenderà il destino dei biancazzurri negli spareggi di sabato.