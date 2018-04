Challenger Alicante: I risultati del Day 1. Arnaboldi al secondo turno. Moroni supera le qualificazioni. Gaio lucky loser

Md

(1) Carballes Baena, Roberto vs Rubin, Noah

Lopez Perez, Enrique vs Arnaboldi, Andrea

Viola, Matteo vs (Q) Vilella Martinez, Mario

(Q) Gakhov, Ivan vs (7) Giannessi, Alessandro

(4) de Minaur, Alex vs Ojeda Lara, Ricardo

(WC) Boluda-Purkiss, Carlos vs Kolar, Zdenek

Marti, Javier vs (Q) Gimeno-Traver, Daniel

(WC) Zapata Miralles, Bernabe vs (5) Granollers, Marcel

(8) De Schepper, Kenny vs Munar, Jaume

(WC) Andujar, Pablo vs Oliveira, Goncalo

Auger-Aliassime, Felix vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Andreozzi, Guido vs (3) Travaglia, Stefano

(6) Vatutin, Alexey vs Balazs, Attila

Martinez, Pedro vs (Q) Moroni, Gian Marco

Giustino, Lorenzo vs Taberner, Carlos

(LL) Gaio, Federico vs (2) Cecchinato, Marco

Challenger Alicante | Terra | $43.000 – TD Quali e 1° Turno Md

PISTA CENTRAL – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Felix Auger-Aliassime vs [WC] Alejandro Davidovich Fokina



CH Alicante Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 7 7 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 5 5 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Pablo Andujar vs Goncalo Oliveira



CH Alicante Pablo Andujar Pablo Andujar 6 6 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 2 2 Vincitore: P. ANDUJAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 P. Andujar 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Alex de Minaur vs Ricardo Ojeda Lara



CH Alicante Alex de Minaur [4] Alex de Minaur [4] 6 6 Ricardo Ojeda Lara Ricardo Ojeda Lara 3 3 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Ojeda Lara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Ojeda Lara 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ojeda Lara 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Ojeda Lara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Ojeda Lara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Ojeda Lara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Ojeda Lara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Ojeda Lara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Ojeda Lara 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

PISTA 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [8] Kenny De Schepper vs Jaume Munar



CH Alicante Kenny De Schepper [8] Kenny De Schepper [8] 4 3 Jaume Munar Jaume Munar 6 6 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 K. De Schepper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Enrique Lopez Perez vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 16:00)



CH Alicante Enrique Lopez Perez Enrique Lopez Perez 2 4 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Lopez Perez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 E. Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Lopez Perez 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 E. Lopez Perez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Lopez Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

PISTA 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Elliot Benchetrit vs Gian Marco Moroni Q



CH Alicante Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 1 4 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 E. Benchetrit 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 E. Benchetrit 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Benchetrit 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 E. Benchetrit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Benchetrit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Benchetrit 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Federico Gaio vs Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 12:00)



CH Alicante Federico Gaio Federico Gaio 4 6 6 Daniel Gimeno-Traver Daniel Gimeno-Traver 6 3 7 Vincitore: D. GIMENO-TRAVER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-5 → 4-5 F. Gaio 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 D. Gimeno-Traver 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Gimeno-Traver 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Gimeno-Traver 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Gaio 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Wesley Koolhof / Artem Sitak vs Inigo Cervantes / David Marrero (non prima ore: 14:30)



CH Alicante Wesley Koolhof / Artem Sitak [1] Wesley Koolhof / Artem Sitak [1] 6 6 Inigo Cervantes / David Marrero Inigo Cervantes / David Marrero 4 1 Vincitori: KOOLHOF / SITAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 W. Koolhof / Sitak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 I. Cervantes / Marrero 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 W. Koolhof / Sitak 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 I. Cervantes / Marrero 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 I. Cervantes / Marrero 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 W. Koolhof / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Cervantes / Marrero 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Cervantes / Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 I. Cervantes / Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 I. Cervantes / Marrero 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 I. Cervantes / Marrero 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

PISTA 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Pedro Cachin vs Mario Vilella Martinez Q



CH Alicante Pedro Cachin [4] Pedro Cachin [4] 5 5 Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 7 7 Vincitore: M. VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 3-2 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 P. Cachin 15-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Jeremy Jahn vs Ivan Gakhov Q