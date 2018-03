ITF Le Havre: trionfo di Angelica Moratelli

Vittoria di Angelica Moratelli nel torneo ITF da $15,000 di Le Havre (Francia, terra battuta indoor).

La giovane tennista azzurra, classe 1994 e n.729 del ranking WTA, si è imposta in finale sulla padrona di casa Marine Partaud, quarta favorita del seeding, col punteggio di 5-7 6-1 6-4 in due ore e 34 minuti di gioco.

Quella di oggi è stata una vera e propria battaglia, specialmente nel primo set nel quale l’italiana si è anche trovata avanti di un break nella fase iniziale. Non c’è stata storia, invece, nella seconda frazione: Moratelli vola rapidamente sul 5-0, lascia il game della speranza a Partaud e poi chiude 6-1.

Nella frazione decisiva, a far la differenza sono stati i turni di battuta: pochissimi punti vinti dalle giocatrici al servizio, come testimoniano i sette break in dieci giochi. Sul 4-4 c’è stata la svolta: Partaud si porta sul 40-15, non riesce a chiudere il game e si fa acciuffare, e superare, ai vantaggi da Angelica Moratelli che chiude la contesa.

Per Angelica si tratta del quinto titolo ITF in carriera in singolare, il primo stagionale alla seconda finale del 2018 (nel mese di febbraio si era fermata in finale ad Hammamet, battuta dalla tedesca Siedliska).

In questa stagione, Moratelli ha vinto anche un torneo di doppio: in coppia con Melania Delai, a metà febbraio si è imposta in Tunisia.

Lorenzo Carini