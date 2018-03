Challenger Le Gosier: Il Tabellone di Quali. Tanti bye. C’è anche un azzurro

Challenger Le Gosier| Cemento | e85.000

(1) Monette, Samuel vs Bye

Gille, Sander vs Hochwalt, Tyler

(WC) Maginley, Herbert vs (WC) Ancedy, Nicolas

Bye vs (5) Hu, Nicholas S.

(2) Jacq, Gregoire vs Bye

Maytin, Roberto vs Bye

Bye vs Setodji, Thomas

Bye vs (6) Rochette, Laurent

(3) Song, Evan vs Bye

(WC) Sansonetti, Valentin vs Bye

Bye vs Ferrari, Francesco

Bye vs (7) Eysseric, Jonathan

(4/WC) Jomby, Tom vs Bye

(WC) Pallares-Gonzalez, Michael-Ray vs Bye

Bye vs (WC) Moinet, Nel

Bye vs (8) Romboli, Fernando

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Herbert Maginley vs [WC] Nicolas Ancedy

2. Thomas Setodji vs [6] Laurent Rochette

3. Francesco Ferrari vs [7] Jonathan Eysseric

4. [WC] Nel Moinet vs [8] Fernando Romboli

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sander Gille vs Tyler Hochwalt

2. [2] Gregoire Jacq vs Roberto Maytin

3. [3] Evan Song vs [WC] Valentin Sansonetti

4. [4/WC] Tom Jomby vs [WC] Michael-Ray Pallares-Gonzalez