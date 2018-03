Stefano Travaglia: “Ho superato quei problemi alla schiena che mi hanno attanagliato a fine anno. Nelle prossime 3 settimane penserò ad allenarmi per preparare al meglio i tornei sulla terra”

Dal sito della Federazione arrivano le parole di Stefano Travaglia.

Dichiara l’azzurro: ”In questo periodo ho disputato tornei decisamente lontani, logisticamente molto scomodi ma era un’esperienza che volevo fare, soprattutto quella in Ecuador per provare a giocare in altura. Tra Quito, New York, Marsiglia e Dubai ho disputato gare di alto livello ad eccezione di quella con Gulbis a Dubai in cui ho accusato un po’ di stanchezza. Sicuramente non mi ha nemmeno aiutato passare a giocare dall’indoor dei precedenti tornei all’outdoor con temperature decisamente alte. Comunque sono molto soddisfatto, mi sento bene. Ho superato quei problemi alla schiena che mi hanno attanagliato a fine anno. Nelle prossime 3 settimane penserò ad allenarmi per preparare al meglio i tornei sulla terra. Mi aspetta un periodo molto intenso in cui giocherò 5-6 settimane di fila, Challenger di Marbella e Alicante poi Barletta, Montecarlo e Francavilla.”

“La mia posizione di classifica adesso mi permette di programmare bene la stagione, cercando di evitare viaggi lunghi e di fermarmi anche per due settimane per gli allenamenti. Vorrei migliorare sempre di più ed entrare nella top 100”.