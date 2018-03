Challenger Drummondville: Il Tabellone di Quali. Francesco Ferrari al via.

Challenger Drummondville | Indoor | $75.000

(1) Escoffier, Antoine vs Bye

Pasha, Nathan vs Ferrari, Francesco

Bossel, Adrien vs (WC) Archambault-Laurin, Raphael

Bye vs (5) Corrie, Edward

(2) Hiltzik, Jared vs Bye

(WC) Boulais, Justin vs Bambridge, Luke

Gervais, Washi vs (WC) Rihani, Rached

Roelofse, Ruan vs (8) Schneider, Ronnie

(3) Grenier, Hugo vs Bye

Nielsen, Frederik vs Krainik, Pavel

(WC) Baadi, Taha vs Lawson, Alex

Salisbury, Joe vs (6) Vukic, Aleksandar

(4) Aragone, JC vs Bye

(WC) Sorbo, Jonathan vs (WC) Huang, Chih Chi

Gomez, Alejandro vs Lammons, Nathaniel

Martinez, Luis David vs (7) Jacq, Gregoire

COURT CENTRAL – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Washi Gervais vs [WC] Rached Rihani

2. Ruan Roelofse vs [8] Ronnie Schneider

3. Frederik Nielsen vs Pavel Krainik

4. [WC] Jonathan Sorbo vs [WC] Chih Chi Huang

5. [WC] Justin Boulais vs Luke Bambridge

6. [WC] Taha Baadi vs Alex Lawson

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Nathan Pasha vs Francesco Ferrari

2. Adrien Bossel vs [WC] Raphael Archambault-Laurin

3. Alejandro Gomez vs Nathaniel Lammons

4. Luis David Martinez vs [7] Gregoire Jacq

5. Joe Salisbury vs [6] Aleksandar Vukic