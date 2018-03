Combined Indian Wells: Il programma di Domenica 11 Marzo. Si rivede Novak Djokovic. In campo anche il nostro Thomas Fabbiano

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Petra Kvitova vs [WC] Amanda Anisimova

2. [Q] Taro Daniel vs [10] Novak Djokovic

3. [1] Simona Halep vs [WC] Caroline Dolehide

4. [8] Jack Sock vs Thomas Fabbiano

5. [6] Juan Martin del Potro vs [WC] Alex de Minaur (non prima ore: 04:00)

6. [Q] Sachia Vickery vs Naomi Osaka (non prima ore: 05:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] John Isner vs Gael Monfils

2. [32] Shuai Zhang vs [5] Karolina Pliskova

3. Marton Fucsovics vs [2] Marin Cilic

4. [17] CoCo Vandeweghe vs Maria Sakkari

5. Joao Sousa vs [4] Alexander Zverev (non prima ore: 03:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marketa Vondrousova vs Aryna Sabalenka

2. [WC] Tennys Sandgren vs [29] David Ferrer

3. [22] Kei Nishikori vs Leonardo Mayer

4. [18] Sam Querrey vs Mischa Zverev

5. [32] Milos Raonic vs [Q] Felix Auger-Aliassime

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Dudi Sela vs [21] Kyle Edmund

2. Petra Martic vs [6] Jelena Ostapenko

3. Qiang Wang vs [14] Kristina Mladenovic

4. [14] Diego Schwartzman vs [Q] Marcos Baghdatis

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Philipp Kohlschreiber vs [Q] Tim Smyczek

2. [Q] Yuki Bhambri vs [9] Lucas Pouille

3. Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja vs Elise Mertens / Demi Schuurs

4. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [5] Monica Niculescu / Andrea Sestini Hlavackova

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Harrison / Max Mirnyi vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

2. [WC] Ernesto Escobedo vs [28] Feliciano Lopez

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [WC] Victoria Azarenka / Aryna Sabalenka

4. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Roberto Bautista Agut / David Ferrer

5. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Vania King / Katarina Srebotnik

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pierre-Hugues Herbert vs [24] Gilles Muller

2. Fabio Fognini / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Nikola Mektic / Alexander Peya

3. Santiago Gonzalez / Nicholas Monroe vs Pablo Cuevas / Horacio Zeballos

4. [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Damir Dzumhur / Filip Krajinovic