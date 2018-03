Mariano Puerta: quando il doping è una condanna per i posteri

Può un tennista arrivato al numero 9 del ranking ATP, finalista al Roland Garros nel 2005, vincitore di tornei del circuito maggiore, vedere il suo nome completamente cancellato dalla memoria collettiva degli appassionati? La risposta è semplicemente SI, se di mezzo c’è una caduta recidiva nella trappola del doping.

Stiamo parlando dell’argentino Mariano Puerta, giocatore prettamente da terra battuta che ha avuto una carriera decisamente tumultuosa: mancino, talentuoso, passato al professionismo nel 1997, Puerta fu trovato positivo a un controllo antidoping per la prima volta nel 2004, con un test non superato e che lo tenne fuori dalle competizioni per 9 mesi.

La redenzione è un concetto che da sempre affascina, così quando nel 2005 Mariano si spinge fino all’atto conclusivo dello Slam parigino cedendo solo in 4 set al già dominatore Rafa Nadal, il mondo del tennis celebra il suo giocatore ritrovato, perché è facile esaltare quanto dimenticare se crediamo al lieto fine, alla redenzione appunto. Purtroppo quella finale Slam rappresentò il punto più alto e allo stesso tempo più basso della carriera dell’argentino: proprio dopo quella finale Puerta venne infatti trovato nuovamente positivo a un controllo antidoping e questa volta la squalifica inflittagli dall’ATP fu a vita, in quanto recidivo. In quel preciso istante la sua carriera finì, a 27 anni non ancora compiuti. Va detto che Puerta ricevette uno sconto di pena e nel 2007 tornò con scarsi risultati in tornei minori sudamericani prima di allontanarsi definitivamente dal tennis giocato.

Uno scandalo nel perbenista mondo del tennis ma al di là della condanna unanime che Puerta subì, colpisce come un giocatore che già aveva sbagliato sia stato capace di tornare sul luogo del delitto: con un soffio potente i traguardi, le vittorie, i successi, la fatica sul campo, gli allenamenti, vengono spazzati via, perché non hai saputo resistere al richiamo del proibito, di quel qualcosa che si presenta per aiutarti ma ti sta in realtà rovinando la vita, sportiva e non solo. E lo sta facendo una seconda volta.

La condanna riguardo il doping deve essere netta e senza giri di parole: se è vero che nel tennis l’argomento è spinoso e spesso rimaniamo basiti di fronte a comportamenti e condanne non sempre paragonabili fra loro per metri di giudizi utilizzati e differenti, è pur vero che nel caso specifico di Mariano Puerta il finale dell’argentino è il meritato, quello cercato, accarezzato e inseguito con fini illeciti e pertanto da condannare. Senza se e senza ma. Chissà quante volte Puerta si sarà pentito, ma il mondo del tennis ha dimenticato senza appello. Come la sua condanna.

