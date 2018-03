ITF Junior “Città di Firenze”: le entry list aggiornate

Il tempo, si sa, scorre via velocemente. E fa sì che si avvicini sempre più l’inizio della quarantatreesima edizione del torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”, in programma dal 26 marzo (inizio delle qualificazioni) al 2 aprile.

Al Circolo Tennis Firenze si stanno iniziando a preparare le strutture ed i campi che ospiteranno questa manifestazione, che darà il via al valzer dei tradizionali tornei Juniores in calendario, come da diversi anni a questa parte, nel nostro paese nel periodo primaverile.

Dall’entry list pubblicata dieci giorni fa dall’ITF (International Tennis Federation), hanno iniziato a cancellarsi i primi giocatori.

Sono ben 47 i ritiri in ambito maschile: da segnalare, in particolare, i forfait degli americani Tristan Boyer (n.11), che ha fatto il suo esordio pochi giorni fa nelle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells, ed Eliot Spizzirri (n.65). Il numero uno del tabellone è ancora il rumeno Filip Cristian Jianu, seguito a ruota dai polacchi Michalski e Marek.

Per quanto riguarda l’Italia, al momento figurano nel main draw Lorenzo Musetti, Davide Tortora e Giulio Zeppieri.

Meno ritiri, invece, nel torneo femminile che ha perso solo una Top-100, la britannica Gemma Heath. Confermate le presenze, nel tabellone principale. di Giulia Peoni e Lisa Piccinetti, che presto potrebbero essere raggiunte da Federica Sacco (alternate n.3) e Costanza Traversi (alternate n.7)

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA (PROVVISORIO)

MD (3): Lorenzo Musetti, Davide Tortora, Giulio Zeppieri

Q (6): Emiliano Maggioli, Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi, Riccardo Di Nocera, Filippo Speziali, Michele Vianello

TORNEO FEMMINILE – ITALIANE AL VIA (PROVVISORIO)

MD (2): Giulia Peoni, Lisa Piccinetti

Q (5): Federica Sacco, Costanza Traversi, Melania Delai, Lisa Pigato, Isabella Tcherkes Zade

Lorenzo Carini